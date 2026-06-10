Nachwuchsglück in Ernstbrunn

Die Wolfsfamilie wächst: Siebenfacher Nachwuchs für das Wolf Science Center (WSC).

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Im Wolf Science Center in Ernstbrunn gibt es tierischen Nachwuchs: Gleich sieben nordamerikanische Grauwölfe haben ihr neues Zuhause im Forschungszentrum bezogen. Zu den Neuankömmlingen zählen die Geschwister Aponi, Tuari und Helaku, außerdem Nara sowie das Geschwister-Trio Denahi, Nayati und Catori. Damit knüpft die Core Facility Wolf Science Center (CF-WSC) der Vetmeduni an die erfolgreiche Welpenaufzucht von 2024 an.

Je individuelle Persönlichkeiten

Schon wenige Tage nach ihrer Ankunft zeigen die Welpen ihre ganz eigenen Persönlichkeiten: „Jeder Wurf bringt neue Charaktere mit sich. Man merkt schnell, wer der Mutige ist, wer eher vorsichtig und wer am liebsten alles gleichzeitig erkunden würde", erzählt Marianne Heberlein, wissenschaftliche Leiterin des WSC.

Sieben Wolfswelpen für das WSC der Vetmeduni: Geschwister Tuari, Aponi, Helaku. © WSC

Die jungen Wölfe stammen aus verschiedenen europäischen Wildparks und werden nun Schritt für Schritt an ihre neue Umgebung und ihre Bezugspersonen gewöhnt. Die behutsame Eingewöhnung ist ein wichtiger Teil der Forschungsarbeit des WSC. Denn die niedlichen Welpen sollen künftig nicht nur Besucher begeistern, sondern auch wertvolle Erkenntnisse für die Wissenschaft liefern.

Durch den engen Kontakt zu ihren Betreuer:innen lernen die Tiere, später freiwillig und stressfrei an wissenschaftlichen Studien teilzunehmen. Besonders spannend: Im Wolf Science Center leben neben Wölfen auch Hunde, die unter vergleichbaren Bedingungen gehalten werden. Dadurch können Forschende Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen beiden Tierarten untersuchen – etwa bei Sozialverhalten, Intelligenz oder den Auswirkungen der Domestikation. Mit den sieben Neuankömmlingen beherbergt das Forschungszentrum nun insgesamt 15 Wölfe und zehn Hunde. Wer die Aufzucht der Jungtiere unterstützen möchte, kann eine Tierpatenschaft übernehmen und exklusive Einblicke in den Alltag der kleinen Wölfe erhalten.