Salzburg
Feuerwehr-Großeinsatz bei Bauernhof-Brand
Seit den frühen Morgenstunden kämpfen Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Koloman, Bad Vigaun, Hallein und Kuchl gegen das Feuer. Ausgebrochen ist der Brand im Ortsteil Taugl. Betroffen sind ein altes Wohngebäude sowie ein Stall, in dem sich zum Glück keine Tiere befanden. Nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr St. Koloman konnten weitere Nebengebäude erfolgreich geschützt werden. Mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle, Informationen über verletzte Personen liegen bisher nicht vor.
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Gefahr für angrenzenden Wald
Aktuell konzentrieren sich die Löscharbeiten darauf, ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald zu verhindern. Um den hohen Bedarf an Löschwasser an der Einsatzstelle zu decken, mussten umfassende Maßnahmen ergriffen werden.
Wasserversorgung über lange Strecken
Wie ein Feuerwehrsprecher auf ORF-Nachfrage erklärte, wurden zwei sogenannte Relaisleitungen vom Ortszentrum direkt zum Brandort verlegt. Über diese Leitungen wird das Wasser von einer weiter entfernten Entnahmestelle auch über große Distanzen oder Höhenunterschiede transportiert.
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