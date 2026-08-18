Nächster Mega-Jackpot: Lotterien sitzen auf 20 Millionen Euro

Nur einen Monat nach dem historischen Achtfach-Jackpot ist Österreich schon wieder im Lotto-Fieber.

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Österreich kommt aus dem Lotto-Hype gar nicht mehr raus. Erst am 20. Juli wurde der erste Achtfach-Jackpot der Geschichte ausgespielt. Ein einziger Schein aus der Steiermark hatte die sechs richtigen Zahlen, die unglaubliche 12.050.822,50 Euro wert waren.

Am Mittwoch (19. 8. 2026) wartet schon wieder ein Mega-Gewinn. Bei der Ziehung, die von Ralph Huber-Blechinger moderiert wird, wartet ein Sechsfach-Jackpot, der auch schon über 7 Millionen Euro wert wäre.

Dabei hat sich der Sieger des Achtfach-Jackpots im Juli immer noch nicht gemeldet, wie die Lotterien gegenüber oe24 bestätigen. Man weiß nichts von der Person in der Steiermark, die in einer Annahmestelle einen Quicktipp abgegeben hat.

Suche nach Unbekannt

Weil dies völlig anonym abläuft, kann man den Gewinner auch nicht kontaktieren, obwohl man weiß, in welcher Annahmestelle der Schein abgegeben wurde. Wäre es ein Online-Tipp gewesen, könnte man die glückliche Person kontaktieren, da man dort eingeloggt sein müsste.

Doch so heißt es, weiter darauf zu warten, dass sich die bisher unbekannte Person eines Tages doch meldet. Insgesamt hat man drei Jahre Zeit, seinen Lotto-Gewinn geltend zu machen.

Das ist noch nie passiert

Bis heute wurden allerdings alle großen Gewinne abgeholt, wie die Lotterien angeben. Dennoch werden pro Jahr unglaubliche 7 bis 8 Millionen Euro nicht abgeholt. Sobald die dreijährige Frist abgelaufen ist, fließt das Geld in einen gesonderten Topf, der wieder für Teilnehmer verwendet werden muss und neue Gewinnmöglichkeiten ermöglicht.

Mit dem offenen Achtfach-Jackpot mit über 12 Millionen Euro und dem aktuellen Sechsfach-Jackpot über mehr als 7 Millionen Euro und einigen nicht abgeholten Gewinnen sitzen die Lotterien allerdings derzeit auf über 20 Millionen Euro, die auf einen oder mehrere glückliche Gewinner wartet.