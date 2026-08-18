Handy-Ärger! Riesiger Netzausfall bei HoT

Handy-Ärger für tausende Österreicher in der Früh! Das Mobilfunk-Netz von HoT ist derzeit von einer großen Störung betroffen - Die Nutzer konnten nicht telefonieren, auch das mobile Internet war mehrere Stunden tot.

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Auf Überwachungsplattformen wie Netzausfall.at gingen seit ca. 3:50 Uhr gehäuft Störungsmeldungen ein.

Die Berichte betreffen sowohl den Mobilfunk als auch das mobile Internet (Totalausfälle) und erstrecken sich über mehrere Bundesländer darunter Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, die Steiermark, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg.

Es liegen noch keine offiziellen Details zur genauen Ursache oder der voraussichtlichen Dauer vor. Ab 7:30 Uhr fuhr das Netz aber nach und nach wieder hoch.

Die HoT-Hotline bestätigte die Störung, konnte aber auch keine weiteren Informationen liefern.