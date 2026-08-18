oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Valorisierung

Gebühren-Hammer: Wiener Wasser wird teurer

Frau füllt ein Glas mit Wasser aus dem Wasserhahn in der Küchenspüle.
© Getty Images
Ab Jänner wird das Leben in Wien erneut teurer. Die Gebühren für Wasser, Kanal und Müll sollen um 4,6 Prozent steigen. Beim Trinkwasser kostet der Kubikmeter künftig 2,37 Euro.
OE24 auf Google bevorzugen

Für Wiener Haushalte zeichnet sich ab Jahresbeginn die nächste Gebührenerhöhung ab. Betroffen sind Wasser, Kanal und Müll. Nach aktuellem Stand sollen die Tarife ab Jänner 2027 um 4,6 Prozent steigen. Auslöser ist der gesetzlich festgelegte Gebührenautomatismus.

Wasserpreis steigt um zehn Cent

Wie der "Kurier" berichtet, hat die Teuerung seit der letzten Anpassung am 1. Jänner 2025 die maßgebliche Grenze überschritten. Laut vorläufigen Daten ist der Verbraucherpreisindex bis Juni 2026 um 4,6 Prozent gestiegen. Damit sind die Voraussetzungen für eine neuerliche Anpassung erfüllt. Beim Wasser macht sich das mit zehn Cent pro Kubikmeter bemerkbar. 1.000 Liter sollen künftig 2,37 Euro statt bisher 2,27 Euro kosten. Auch für Kanal und Müll müssen die Wiener nach derzeitigem Stand tiefer in die Tasche greifen.

Auch interessant

10 x 2 Tickets für die VIENNA FASHION WEEK gewinnen!

Mega-Stau auf Nordbrücke und Brünner Straße

Letztes Sommerski-Gebiet in Europa muss zusperren

Erhöhung gilt als kaum vermeidbar

Offiziell hat das Rathaus die neuen Tarife noch nicht verkündet. In rot-pinken Regierungskreisen wird eine Erhöhung angesichts der angespannten Finanzlage und geplanter Investitionen jedoch als kaum vermeidbar angesehen. Das Büro von Finanzstadträtin Barbara Novak verweist darauf, dass die endgültigen Inflationsdaten noch fehlen.

Keine neue Erhöhung beim Parken

Bei den Parkgebühren dürfte es vorerst keine weitere Anpassung geben. Die Parkscheine wurden erst heuer verteuert. Der Tarif von 3,40 Euro pro Stunde soll daher zunächst unverändert bleiben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Waffenruhe zwischen Israel & Palästinenser

62-Jährige kam bei Feuer in Wohnung ums Leben

Oberösterreicher bei Sturz von Zaun aufgespießt

Gebühren-Hammer trifft Wiener Wasser

Sensations-Gerücht um den FC Bayern

Kletter-Spaß für Schönbrunns rote Riesen

Düsseldorf setzt Hoffer vor die Tür

Männer riskieren beim Parken in Wien öfter Strafe

Köstinger: "Stopp für Ölheizungen"

Mega-Stau auf Nordbrücke und Brünner Straße