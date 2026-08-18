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45 Min. Zeitverlust

Mega-Stau auf Nordbrücke und Brünner Straße

Bauarbeiter arbeiten auf einer Straßenbahn-Gleisbaustelle und verteilen frischen Beton.
© APA/HARALD SCHNEIDER
Ein böses Erwachen gab es am Dienstagfrüh für Tausende Autofahrer. Gleisarbeiten auf der Brünner Straße führten mitten im Frühverkehr zu massiven Staus.
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Gleisarbeiten auf der Brünner Straße haben am Dienstagfrüh in Floridsdorf für massive Verkehrsprobleme gesorgt. Laut ÖAMTC mussten Autofahrer im Frühverkehr mit Verzögerungen von bis zu 45 Minuten rechnen. Betroffen waren vor allem die Bereiche rund um die Trillergasse sowie die Kreuzung mit Shuttleworthstraße und Lundenburger Gasse.

Rückstau bis auf die Nordbrücke

Wegen der Bauarbeiten waren mehrere Fahrspuren und Abbiegerelationen gesperrt. Zeitweise reichten die Kolonnen von der Kreuzung Brünner Straße und Lundenburger Gasse bis auf die Nordbrücke zurück. Auch zwischen Katsushikastraße und Carabelligasse kam der Verkehr praktisch zum Erliegen.

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ÖAMTC rät zu großräumiger Umfahrung

Die Arbeiten sollen noch bis Ende August dauern. Der ÖAMTC empfiehlt Autofahrern deshalb, den betroffenen Abschnitt nach Möglichkeit großräumig zu meiden. Als Ausweichrouten bieten sich unter anderem die Jedlersdorfer Straße über die Gerasdorfer Straße sowie die Strecke über Frauenstiftgasse und Jedlersdorfer Straße an. Wer von der Nordbrücke kommt, kann außerdem die Abfahrt Donaufeld Richtung Brünner Straße nutzen.

Auch in den kommenden Tagen ist laut ÖAMTC mit Verzögerungen zu rechnen. Eine rasche Entspannung der Verkehrslage erwarten die Verkehrsexperten vorerst nicht.

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