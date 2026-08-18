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Gebirgsmassiv

1-Million-Franken-Tresor: So schützen Reiche ihr Vermögen

Eine Person zählt mehrere 50-Euro-Geldscheine mit beiden Händen.
© Getty Images
Angst vor weltweiten Krisen treibt die Reichen unter die Erde. Im Schweizer Alpenmassiv entsteht aktuell ein gigantisches Depot tief im Gestein. Wohlhabende Kunden zahlen unvorstellbare Summen für exklusive Bunkerhöhlen.
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Ein spektakuläres Bauprojekt im Schweizer Kanton Obwalden sorgt derzeit für großes Aufsehen. Mitten im Brünig Massiv wird ein extrem gesichertes unterirdisches Depot für Multi Millionäre errichtet. Das Unternehmen Brünig Mega Safe baut riesige Kavernen tief im Fels der Gemeinde Lungern. Die Anlage befindet sich mehr als einhundert Meter unter der Erdoberfläche und bietet Schutzstandards auf dem Niveau der Schweizerischen Nationalbank.

Kunst und Gold

In den gewaltigen Felshöhlen sollen künftig extrem wertvolle Besitztümer gelagert werden. Dazu gehören seltene Kunstwerke, riesige Mengen Edelmetalle sowie wertvolle Oldtimer. Wer Zutritt zu den rund zwanzig exklusiven Tresorräumen sucht, muss strenge Sicherheitsbarrieren passieren. Die Identitätskontrollen und Schleusenprozesse werden absolut geheim gehalten. Fahrzeuge müssen vor der Zufahrt komplett verlassen werden.

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  • Standort: Gemeinde Lungern im Schweizer Kanton Obwalden
  • Tiefe: Mehr als 100 Meter unter der Erdoberfläche im Fels
  • Preis: Ab circa 1 Million Schweizer Franken Einstiegspreis
  • Nutzungsdauer: Vertraglich gesichert für genau 99 Jahre
  • Fertigstellung: Erste Tresorräume bereits für 2027 geplant

Die Wahl des Standorts kommt nicht überraschend. Die Schweiz zählt zu den stabilsten Finanzplätzen weltweit. Die Schweizer Banken verwalten gewaltige Vermögen von rund zehn Komma eins Billionen Euro, wobei etwa die Hälfte dieser Gelder direkt aus dem Ausland stammt. Diese Kombination aus Stabilität und Diskretion schafft das ideale Umfeld für außergewöhnliche Angebote wie die unterirdischen Luxus Tresore.

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