Noch vor Training
Mateschitz & Swarovski mit Liebes-Auftritt in Spielberg
Noch vor dem ersten Freien Training traf der Unternehmer am Freitag auf dem Gelände des Österreich-GP ein. Gemeinsam mit seiner Freundin spazierte er durch das Fahrerlager und machte sich auf den Weg zum Red-Bull-Motorhome, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Das Paar gehört beim Heimrennen längst zu den absoluten Stammgästen und sorgt verlässlich für jede Menge Glamour im Fahrerlager. Für den Red-Bull-Erben geht es an diesem Wochenende aber um weitaus mehr als nur einen stilvollen Auftritt vor den Fotografen.
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Spitzen-Treffen am Spielberg
Zum wichtigen Heimrennen werden laut den Berichten auch Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sowie der Mehrheitseigentümer Chalerm Yoovidhya am Red Bull Ring erwartet. Die Botschaft hinter diesem großen Aufmarsch ist absolut eindeutig: Die gesamte Red-Bull-Spitze will nach außen hin geschlossene Einigkeit demonstrieren.
Zukunft von Max Verstappen
Im Mittelpunkt der Gespräche steht dabei vor allem die sportliche Zukunft von Superstar Max Verstappen. Zwar ist der niederländische Ausnahmepilot vertraglich noch bis zum Jahr 2028 an das Team von Red Bull gebunden, eine spezielle Ausstiegsklausel könnte jedoch einen vorzeitigen Abschied ermöglichen. Genau dieses Szenario will die Führungsebene der Bullen an diesem Wochenende unbedingt verhindern.
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