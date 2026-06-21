Stark! Vienna Vikings zerlegen London mit 62:10

Die Footballer der Vienna Vikings haben sich auch in ihrem fünften Saisonspiel der neuen AFLE schadlos gehalten.

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Am Sonntag setzten sich die Wiener bei den London Warriors mit 62:10 durch und zementierten damit ihre Führungsposition in der Liga, die in zwei Conferences unterteilt ist.

Schon zur Halbzeit lagen die überlegenen Vikings mit 35:3 voran. Starke Leistungen zeigten unter anderem die Quarterbacks Ben Holmes und Nico Hrouda, die vier bzw. drei Touchdown-Pässe warfen.