TV
E-Paper
Sport

Clark führt

Straka bei US Open vorzeitig out

OR
von
Straka Golf
© Getty
Sepp Straka hat bei den US Open der Golfprofis in Southampton (New York) den Sprung ins Wochenende verpasst.
OE24 auf Google bevorzugen

Der 33-Jährige blieb am Freitag (Ortszeit) auf seiner Runde am Shinnecock Hills GC fünf über Par, mit insgesamt sieben über schaute nach zwei Runden nur der 98. Platz heraus. Straka hatte auch im Vorjahr bei den US Open den Cut verpasst. Die Führung behauptete der ehemalige Sieger Wyndham Clark (USA) mit aktuell sieben unter Par.

Die ersten Verfolger um Xander Schauffele (USA) und Matt Fitzpatrick (ENG) liegen vier Schläge dahinter.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Zverev & Thomalla: SIE steht bei beiden im Mittelpunkt

Riesiger Schock für Rad-Star Pogacar

Straka bei US Open vorzeitig out

Saudis bauen "Wüsten-Wimbledon"

Leichtathletik-Star (39) bricht bei Lauf zusammen

Straka startet Aufholjagd bei US-Open

Todes-Drama um Leichtathletik-Star (25)

Pogacar brennt Wahnsinnssolo in den Schweizer Asphalt

Wiener WWE-Star kämpft um den großen Titel

Schwimmerin bricht mit Umrundung Weltrekord