Schwimmerin bricht mit Umrundung Weltrekord

Nathalie Pohl (31) schreibt wieder Geschichte. Die Extremschwimmerin hat die Insel Capri in der Bucht vor Neapel (Italien) schwimmend umrundet. Damit ist sie die erste Frau, die die Insel umrundet hat.

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Die deutsche Schwimmerin Nathalie Pohl hat in 4 Stunden und 8 Minuten die Urlaubsinsel Capri schwimmend umrundet und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Der Rekordversuch startete die Extremschwimmerin am Freitagmorgen um 5:26 Uhr bei guten Bedingungen. Mit am Start war ihr Team auf einem Boot, das sie bei der Umrundung begleitet hat. Darunter befand sich auch ein Beobachter der Marathon Swimming Federation (MSF). Er bestätigt nun offiziell den Rekord. Das Ziel erreichte Pohl um kurz nach 9:30 Uhr.

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Ibiza-Umrundung

Schon im Oktober 2025 sorgte die Extremschwimmerin mit ihrem Kollegen Andy Donaldson für Schlagzeilen. Die beiden umrundeten gemeinsam die Insel Ibiza. Sie benötigten für die 104 Kilometer lange Strecke knapp 31 Stunden. Pohl und Donaldson schwammen als Staffel um die Baleareninsel. Sie wechselten alle zwei Stunden im Wasser ab.

Pohl ist eine sehr erfahrene Extremschwimmerin. Sie ist die erste deutsche Frau, die die sieben herausforderndsten Meerengen der Welt (bekannt als Ocean"s Seven) erfolgreich durchschwommen hat. Sie sind mit den "Seven Summits" der Bergsteiger vergleichbar. Die sieben Schwimmstrecken sind zwischen 14 und 44 Kilometer lang und befinden sich auf fünf Kontinenten. Vor Pohl haben nur 33 Menschen diese Leistung vollbracht.

"Das ist meine große Leidenschaft"

Die Extremschwimmerin hat aber auch die Schattenseiten des Sports kennengelernt. 2015 endete Pohls erster Versuch, den Ärmelkanal (ca. 34 Kilometer) zu durchschwimmen, im Krankenhaus. Sie schildert die Situation: "Ich bin zu nah am Begleitboot geschwommen und habe elfeinhalb Stunden lang Abgase eingeatmet. Außerdem habe ich Unmengen an Salzwasser geschluckt und war vollkommen unterkühlt." Ihr Vater, Unternehmer Andreas Pohl (Vorstandsvorsitzender DVAG), holte sie aus dem Wasser. Danach musste Pohl wochenlang auf der Intensivstation bleiben, da ihre Lunge ausgepumpt werden musste.

Über die Zeit im Krankenhaus erzählt Pohl heute: "Da habe ich darüber nachgedacht, dass es auch anders hätte ausgehen können. Aber das hat mich nie davon abgehalten, diesen Sport auszuüben. Das ist meine große Leidenschaft."

Pohl schwimmt seit ihrem fünften Lebensjahr. Sie nahm in ihrer Jugend an Deutschen Meisterschaften teil und wechselte später zum Freiwasserschwimmen. Pohl setzt sich seit Jahren als Botschafterin dafür ein, dass Kinder schwimmen lernen. Dazu hat sie ein passendes Kinderbuch namens "Nanami – Schwimm dich mutig" veröffentlicht. Bei ihrem Ibiza-Rekord haben Pohl und Donaldson Spenden von über 147.000 Euro gesammelt. Mit dem Geld soll die Schwimmfähigkeit von Kindern verbessert werden.