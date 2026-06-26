Nach 16 Jahren gekündigt! Tränen-Aus für Ö3-Star

Ö3-Urgestein Lisa Hotwagner hat am Donnerstag unter Tränen ihre letzte Sendung moderiert und dabei die bittere Wahrheit über ihr plötzliches ORF-Aus enthüllt.

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Es ist ein Schlag für die treue Ö3-Gemeinde! Bereits vor ihrer finalen Show stimmte die gebürtige Burgenländerin ihre Instagram-Follower auf einen hochemotionalen Abschied ein: "Heute wird’s schwer. Heute ist meine letzte Sendung auf Ö3." Doch was die Hörer am Donnerstagabend in den letzten Minuten ihrer Sendung live miterleben mussten, ging unter die Haut. Mit sichtlich gebrochener Stimme verabschiedete sich die 38-Jährige vom Mikrofon: "Jetzt wird’s schwer, weil jetzt heißt es Abschied nehmen."

Dabei nahm die beliebte Moderatorin kein Blatt vor den Mund und sprach offen über die schmerzhaften Hintergründe ihres Abgangs. Das letzte halbe Jahr sei für sie eine extreme gesundheitliche und psychische Belastung gewesen. Der Grund: Das Aus kam nicht freiwillig. "Ö3 hat sich von mir getrennt. Strategien verändern sich und ich bin nicht mehr Teil dieser Strategie – das ist ok", erklärte Hotwagner tapfer.

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Das Ende einer großen Radio-Liebe

Für die zweifache Mutter geht damit eine Ära zu Ende. Im Alter von nur 22 Jahren kam sie zum Sender, verliebte sich sofort in das Medium und stieg schnell zu einer der bekanntesten Stimmen des Landes auf. Legendär bleiben ihre Jahre im "Ö3-Wecker" an der Seite von Robert Kratky, ehe sie sich nach ihrer zweiten Babypause im Jahr 2024 vom Wecker-Team verabschiedete.

"Diese große Liebe ist heute zu Ende", zog die sichtlich bewegte Moderatorin ein trauriges Resümee über ihre fast 16 ORF-Jahre. Welchen beruflichen Weg das Radio-Talent nach diesem plötzlichen Strategie-Rauswurf einschlagen wird, steht aktuell noch in den Sternen.