Österreich
TV
E-Paper
Stars

Lisa Hotwagner

Nach 16 Jahren gekündigt! Tränen-Aus für Ö3-Star

Lisa Hotwagner
© Instagram
Ö3-Urgestein Lisa Hotwagner hat am Donnerstag unter Tränen ihre letzte Sendung moderiert und dabei die bittere Wahrheit über ihr plötzliches ORF-Aus enthüllt.
OE24 auf Google bevorzugen

Es ist ein Schlag für die treue Ö3-Gemeinde! Bereits vor ihrer finalen Show stimmte die gebürtige Burgenländerin ihre Instagram-Follower auf einen hochemotionalen Abschied ein: "Heute wird’s schwer. Heute ist meine letzte Sendung auf Ö3." Doch was die Hörer am Donnerstagabend in den letzten Minuten ihrer Sendung live miterleben mussten, ging unter die Haut. Mit sichtlich gebrochener Stimme verabschiedete sich die 38-Jährige vom Mikrofon: "Jetzt wird’s schwer, weil jetzt heißt es Abschied nehmen."

Auch interessant

Schock-Foto: Roman Gregory völlig entstellt

70er-Look: Mausi Lugner als Boxenluder

"Büroschluss": Promis stürmen Party des Jahres

Dabei nahm die beliebte Moderatorin kein Blatt vor den Mund und sprach offen über die schmerzhaften Hintergründe ihres Abgangs. Das letzte halbe Jahr sei für sie eine extreme gesundheitliche und psychische Belastung gewesen. Der Grund: Das Aus kam nicht freiwillig. "Ö3 hat sich von mir getrennt. Strategien verändern sich und ich bin nicht mehr Teil dieser Strategie – das ist ok", erklärte Hotwagner tapfer.

Das Ende einer großen Radio-Liebe

Für die zweifache Mutter geht damit eine Ära zu Ende. Im Alter von nur 22 Jahren kam sie zum Sender, verliebte sich sofort in das Medium und stieg schnell zu einer der bekanntesten Stimmen des Landes auf. Legendär bleiben ihre Jahre im "Ö3-Wecker" an der Seite von Robert Kratky, ehe sie sich nach ihrer zweiten Babypause im Jahr 2024 vom Wecker-Team verabschiedete.

"Diese große Liebe ist heute zu Ende", zog die sichtlich bewegte Moderatorin ein trauriges Resümee über ihre fast 16 ORF-Jahre. Welchen beruflichen Weg das Radio-Talent nach diesem plötzlichen Strategie-Rauswurf einschlagen wird, steht aktuell noch in den Sternen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Tennis-Ass Dominic Thiem sorgt für Riesen-Ansturm auf Mariahilfer Straße

"Büroschluss": Promis stürmen Party des Jahres

Ex-Kanzler Schüssel feiert bei heißer "Sugar"-Premiere

Legendäres Heurigen-Sommerfest: Promis pilgern zu Mikl-Leitner

70er-Jahre Look: Mausi Lugner als Boxenluder

Schock-Foto:Roman Gregory völlig entstellt

Jazz Gitti: "Lasst's Euch untersuchen!"

20. Jubiläum: Austro-VIPs feiern im Motto am Fluss

Schlagerstar Vanessa Mai auf Österreich-Urlaub

Nach 16 Jahren: Tränen-Abschied für Ö3-Star