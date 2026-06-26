Jazz Gitti: "Lasst's Euch untersuchen!"

Kult-Sängerin Jazz Gitti hat eine schwere Diagnose erhalten. Bei der 80-Jährigen wurde Hautkrebs festgestellt, doch der Star gibt sich gewohnt kämpferisch.

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Die beliebte Entertainerin schockierte ihre Fans im oe24-Talk mit der Nachricht über ihre bösartige Hautkrebs-Erkrankung. Zuvor hatte Jazz Gitti selbst eine Veränderung in Form eines Fremdkörpers an ihrem Körper bemerkt. "Es ist zum Glück jetzt alles draußen und es geht mir gut", gibt die Musikerin glücklicherweise vorerst Entwarnung. Nach Abschluss der aktuellen Wundheilung steht für sie in den nächsten Wochen die notwendige Bestrahlung an.

Diagnose sorgt für Wachrütteln

Jazz Gitti © Instagram

Ausgelöst wurde der Arztbesuch durch einen kleinen Gnubbel am Ellbogen. Dazu sagt sie: "Da ich ein 'eitles Luder' bin, ging ich sofort zum Arzt als ich einen Gnubbel am Ellbogen entdeckt habe. Das war mein Glück. Einen Monat später hätte es anders ausgesehen. Deshalb will ich allen raten, dass sie sofort zum Arzt gehen, wenn sie ein Gewächs spüren". Mit diesem Appell möchte sie nun andere Menschen dazu motivieren, rechtzeitig zur Untersuchung zu gehen. "Lasst's euch untersuchen, wenn irgendwas nicht stimmt. Das kann euer Leben retten", so Gitti.

Weitere Operation steht an

Jazz Gittis OP-Narbe © Instagram

Trotz des Befunds blickt die 80-Jährige positiv nach vorne und möchte weiterhin als gewohnte Stimmungskanone auf der Bühne stehen. Ein weiterer medizinischer Eingriff bleibt der Künstlerin allerdings nicht erspart, da eine Hauttransplantation durchgeführt werden muss. "Ich war halt wieder einen 'wilde Henne' und der Arzt muss noch einmal ran und ein bissl Haut transplantieren. Aber das ist eine reine Beauty-OP am Ellbogen", scherzt der Kult-Star bereits wieder gewohnt optimistisch.