20. Jubiläum: Austro-VIPs feiern im Motto am Fluss

Die vielfach ausgezeichnete Wiener Film- und Produktions-Agentur WEST4MEDIA feierte ihr 20-jähriges Bestehen mit einem glanzvollen Event und Promis im Motto am Fluss.

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Mit zwei Emmys, Gold in Montreux sowie Gold bei den Hamburger World Media Awards gehört WEST4MEDIA unumstritten zu den meistausgezeichneten Film- und Produktionsagenturen der Alpenrepublik. Um diesen runden Geburtstag gebührend zu zelebrieren, luden die beiden Gründer und Geschäftsführer, Alexander Strohmer und Werner Eksler, langjährige Freunde, Kunden und treue Wegbegleiter zu einer exklusiven Geburtstagsparty auf das Oberdeck der Wiener Szene-Location Motto am Fluss.

"20 Jahre am Markt zu bestehen, ist in der österreichischen Film- und Medienbranche alles andere als selbstverständlich", betont Alexander Strohmer stolz mit einem Schmunzeln. Viele Produktionen müssten aufgrund des anspruchsvollen Marktes und eng kalkulierter Budgets frühzeitig aufgeben. Umso glücklicher zeigten sich die Gastgeber über den anhaltenden Erfolg und das Erreichen dieses geschäftlichen Meilensteins.

Prominente Gratulanten entern das Party-Deck

Oliver Polzer und Michael Kögler. © Moni Fellner

Unter dem passenden Motto "Leinen los zu neuen Erfolgen!" folgten zahlreiche hochkarätige Persönlichkeiten aus der österreichischen Medien-, Sport- und Wirtschaftswelt der Einladung und sicherten sich rechtzeitig ihre "Bordkarten".

Auf der gut gefüllten Gästeliste drängten sich die bekannten Namen: Neben "Alle Achtung"-Frontmann Christian Stani und Ex-Tennis-Ass Stefan Koubek feierten unter anderem auch die beliebten ORF-Moderatoren Alina Zellhofer und Oliver Polzer mit den Jubilaren. Ebenfalls unter den partyfreudigen Gratulanten gesichtet wurden Star-Regisseur Michael Kögler sowie Personalberater Florens Eblinger, die gemeinsam auf die nächsten erfolgreichen Jahrzehnte der Wiener Bewegtbild-Profis anstießen.