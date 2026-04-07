Hunderte Bank-Angestellte bei Groß-Demo für mehr Gehalt in Wien

Drei KV-Verhandlungsrunden waren ergebnislos. So demonstrierten heute hunderte Bank-Angestellte vor der Alten Börse an der Ringstraße.

Rund um die Kollektivvertragsverhandlungen für die Beschäftigten des Finanzsektors fand vor der heutigen vierten Verhandlungsrunde eine Kundgebung vor dem Bankenverband statt. Rund 500 Angestellte der Branche folgten dem Aufruf der Gewerkschaft GPA "gemeinsam ein starkes Zeichen für ein faires Angebot" seitens der Arbeitgeber zu setzen.

Bisher kein Angebot - trotz Rekordgewinnen

In den bisherigen drei Verhandlungsrunden wurde trotz Rekordgewinnen kein Angebot vorgelegt und eine Abgeltung der Inflation pauschal ausgeschlossen.

Hunderte Bank-Angestellte bei Demo fordern mehr Gehalt. Insgesamt arbeiten rund 70.000 in der Branche. © Gewerkschaft GPA/Tizian Rupp

„Seit Jahren hören wir von den Arbeitgebern, dass die Branche strukturelle Probleme hat. Dennoch gelingt es uns seit sieben Jahren Rekordergebnisse zu erwirtschaften. Das passt ja wohl überhaupt nicht zusammen. Eine Erhöhung – zumindest in Höhe der Inflationsrate - ist daher nur fair und richtig.“, betont Wolfgang Pischinger, Zentralbetriebsrat der OBERBANK und Chefverhandler der Gewerkschaft GPA im Rahmen der Kundgebung. „Ohne die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt es keinen Erfolg in dieser Branche. Ohne ihre Arbeit, ohne ihr Wissen, ohne ihren täglichen Einsatz gibt es keine Rekordgewinne. Wer diese Leistung gerne in Bilanzen präsentiert, muss auch bereit sein, sie fair abzugelten!“, poltert Pischinger.

Die Vorsitzende der Gewerkschaft GPA Barbara Teiber © Gewerkschaft GPA/Tizian Rupp

„Dass nach drei Verhandlungsrunden nicht einmal ein Angebot auf dem Tisch liegt, zeigt wie wenig Wertschätzung den Kolleginnen und Kollegen entgegengebracht wird“, so Anita Palkovich, Verhandlerin der Gewerkschaft GPA. „Dabei geht es hier nicht um überzogene Forderungen. Es geht um die grundsätzliche Frage, ob die Beschäftigten an der positiven Entwicklung ihrer eigenen Branche teilhaben oder ob sie zuschauen sollen, wie gute Ergebnisse nur in höhere Gewinne und Managerboni fließen, während das Leben für sie täglich teurer wird“, betont die Gewerkschafterin .