Grüne fordern "Schnuppertickets für Öffis"

Der grüne Verkehrssprecherin Götze fordert Schnuppertickets für den öffentlichen Verkehr in Form einer Kurzzeit-Vorteilscard: „Das hilft Menschen, Öffis unkompliziert und günstig auszuprobieren“

Während ÖVP, SPÖ und NEOS auf eine Spritpreisbremse mit zumindest zweifelhafter Wirkung setzen, mussten auch Öffi-Nutzer:innen im letzten Jahr ordentliche Preiserhöhungen schlucken. Das bringt am Ostermontag die Grünen auf den Plan.

Schnupperticket

Sie wollen, dass "Pendler:innen und Gelegenheitsfahrer:innen" der Umstieg auf Öffis erleichtert wird. Klubobfrau Leonore Gewessler hat bereits eine Preisbremse für Öffis gefordert. Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen, legt nun nach und setzt sich für ein Öffi-Schnupperticket ein: „Öffis nutzen soll kein Luxus sein. Wir wollen Autofahrer:innen und Pendler:innen in Zeiten teurer Öl- und Gaspreise den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel erleichtern. Deshalb fordern wir ein Schnupperticket. Denn wer die täglichen Wege soweit möglich mit Bus oder Bahn erledigt, hilft doppelt mit. Das ist Umweltschutz und Treibstoffsparen in einem. Ein Schnupperticket erleichtert es den Menschen, Öffis unkompliziert und günstig auszuprobieren und auf den Geschmack zu kommen.“

Finanzieren sollen es die ÖBB

Konkret stellen sich die Grünen das Schnupperticket in Form einer vergünstigten Kurzzeit-Vorteilscard vor. Finanzieren würde das Ganze die ÖBB ohne zusätzlichen Budgetzuschuss vonseiten des Bundes. Denn die ÖBB könnte beim Verkauf dieser Karte und dann auch nochmals bei jedem verkauften Halbpreis-Ticket ihren Aufwand decken. Ein weiterer Vorteil: Auch die Nutzung der Westbahn kann beim Vorschlag der Grünen mit einer Kooperation integriert werden. Denn die Westbahn bietet Inhaber:innen der ÖBB-Vorteilscard ebenfalls bis zu 50 % Ermäßigung auf den Normaltarif.