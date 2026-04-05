Hai-Alarm an der kroatischen Adria-Küste

Im kroatischen Brac-Kanal ging der streng geschützte Stumpfnasen-Sechskiemerhai als Beifang ins Netz. Die Haiart erreicht eine Länge von fünf Metern.

Kroatischen Fischern ging ein seltener Fang ins Netz. Laut lokalen Medien haben sie einen etwa vier Meter langen Stumpfnasen-Sechskiemerhai (Hexanchus griseus) als Beifang gefangen. Die Haiart wird sehr selten in Küstennähe gesichtet.

Der seltene Hai, auch Grauhai genannt, bleibt für die meisten Menschen unsichtbar, so die Deutsche Stiftung Meeresschutz. Die Haiart beheimatet die großen Tiefen des Meeres. Die Fischer haben den Beifang nicht an Land gebracht, sondern wieder freigelassen. Die Art steht in Kroatien unter sehr strengem Schutz.

Einer der größten Haiarten weltweit

Der Stumpfnasen-Sechskiemerhai gehört zu den größten Haiarten weltweit. Ein ausgewachsenes Tier kann eine Länge von über fünf Metern erreichen und etwa 600 Kilogramm wiegen. Der Grauhai hat vor allem einen großen Unterschied zu den anderen Haiarten. Er hat nämlich statt der gewöhnlichen fünf Kiemen sechs.

Der Sechskiemerhai zählt zu den Vertikalwanderern. Über den Tag hält er sich in den tieferen Meeresregionen auf. Nachts schwimmt der Grauhai in höhere Wasserschichten, um zu jagen.

Sichtungen sehr selten

In Kroatien ist die Haiart sehr selten. Die meisten Sichtungen geschehen hauptsächlich in Gebieten südlich der abgelegenen Vulkaninsel Jabuka. Wie die Deutsche Stiftung Meeresschutz berichtet, gehört die Gegend durch die geschützten Gewässer und die besonderen geologischen Voraussetzungen zu den fischreichsten Regionen des Meeres.

Laut Meeresbiologen leben rund 30 Haiarten in der Ostadria. Die meisten davon sind klein und weniger spektakulär. Doch auch der Weiße Hai und der Riesenhai können in der Ostadria gesichtet werden.