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Polizei Deutschland
© Getty Images (Symbolbild)

In Deutschland

Von Polizei bei Verfolgungsjagd erschossen: 22-Jähriger stirbt

Von
05.04.26, 10:30
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Bei einer Verfolgungsfahrt in Saarbrücken im deutschen Bundesland Saarland ist ein 22-Jähriger durch Polizeischüsse verletzt worden und danach gestorben. 

Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Ostersonntag. Ein weiterer Mann wurde verletzt. Zuvor hatte die "Bild" berichtet. Der 22-Jährige saß am Steuer des verfolgten Wagens.

Auf Anfrage teilte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mit, es sei "in den Bereichen Dudweiler und Herrensohr" gegen 1 Uhr in der Nacht zu einer Verfolgungsfahrt gekommen. Davor soll sich das Fahrzeug einer polizeilichen Kontrolle entzogen haben. "In einer Sackgasse soll bei einem Wendeversuch des verfolgten Fahrzeugs eine Polizeibeamtin verletzt worden sein", schrieb die Staatsanwaltschaft.

Zwei weitere Menschen im Auto

Anschließend sollen demnach auf das "verfolgte und erneut flüchtende" Fahrzeug Schüsse abgegeben worden sein, das Fahrzeug sei daraufhin zum Stehen gekommen. Im Fahrzeug sollen laut Behörde neben dem 22-Jährigen ein 23 Jahre alter Beifahrer und ein 19-Jähriger gewesen sein. Verletzt wurden demnach der Fahrer und der 19-Jährige, der hinten saß. Der 19-Jährige sei medizinisch versorgt worden.

Der 22 Jahre alte Fahrer sei schließlich seinen Verletzungen erlegen, hieß es weiter. Weitere Einzelheiten teilte die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht mit.

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