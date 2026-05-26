Träumen von Hochzeit: Halbgeschwister haben zwei Kinder

In Spanien sorgt derzeit ein Thema für viel Diskussion. Ein Halbgeschwisterpaar sind zweifache Eltern und möchte nun heiraten. Dafür wollen sie nun das Gesetz ändern.

Ana Parra lernte mit 20 Jahren ihren Halbbruder Daniel kennen. Von ihrem gemeinsamen Vater haben sie nichts gewusst. Er hat die Familie verlassen. Ihre einzige Information war, dass er irgendwo einen Sohn hatte. Auf Facebook suchte die Frau nach Daniel.

Ihr erstes Treffen beschreibt das Paar als Liebe auf den ersten Blick. Ana sagt: "Wir wollten es nicht wahrhaben. Wir waren wütend auf uns selbst, weil es schwer war, das Tabu zu brechen - wir sind Geschwister, auch wenn wir uns nicht so gefühlt haben." Bei einer Party küssten sich die beiden zum ersten Mal. Der Moment war für Daniel besonders: "Dieser Kuss hat alle Barrieren durchbrochen, ein Vorher und ein Nachher markiert."

Beziehungen erlaubt

Laut der britischen Zeitung "Daily Star" hat das Paar heute zwei gemeinsame Kinder. In Spanien sind derartige Beziehungen zwischen Erwachsenen nicht strafbar. Jedoch verbietet das Zivilrecht die Ehe zwischen Familienmitgliedern.

Nun wollen Ana und Daniel das Gesetz ändern. Bei Fernsehauftritten erzählten sie ihre Geschichte. Ana meint: "Wir wollten nicht jedem einzeln unsere Geschichte erzählen." Durch diese Auftritte haben sie aber auch Hassnachrichten erhalten: "Es gibt Leute, die uns in sozialen Medien schreiben, dass wir in der Hölle brennen werden."

Beide Kinder "vollkommen gesund"

Von diesen Menschen lässt sich das Paar nicht runterkriegen. Ana zieht einen Vergleich: "Gesellschaften müssen voranschreiten und nicht am Traditionalismus festhalten. Homosexuellen war es auch nicht erlaubt zu heiraten, und jetzt können sie es."

Ihre gemeinsamen Kinder seien "vollkommen gesund", so Daniel und Ana. Ihr Appell: "Wir lieben uns und das sollte zählen. Wir schaden niemandem. Deshalb wollen wir, dass die Leute unsere Geschichte kennen."