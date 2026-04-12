Ungarn: Letzte Umfrage kündigt Wahl-Beben an

Nach 16 Jahren an der Macht muss Viktor Orban heute zittern.

Die ungarische Oppositionspartei TISZA steuert bei der Parlamentswahl am heutigen Sonntag einer Umfrage zufolge auf eine Zweidrittelmehrheit zu. Damit könnte die Gruppierung um Herausforderer Peter Magyar die Verfassung sowie wichtige Gesetze ändern, um die Freigabe blockierter EU-Gelder zu erwirken, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Hochrechnung des Meinungsforschungsinstituts Median hervorgeht.

Für den langjährigen nationalistischen Ministerpräsidenten Viktor Orban und seine Fidesz-Partei ist die Wahl die größte Herausforderung ihrer 16-jährigen Regierungszeit. Der Prognose zufolge dürfte die Mitte-rechts-Partei TISZA zwischen 138 und 142 der 199 Sitze im Parlament erringen. Für eine Zweidrittelmehrheit sind 133 Mandate erforderlich. Fidesz käme demnach auf 49 bis 55 Sitze, während die rechtsextreme Partei Unsere Heimat (Mi Hazank) mit fünf oder sechs Mandaten rechnen könne.

Die Infografik zeigt die Prognose zur Parlamentswahl in Ungarn am 12. April. TISZA liegt mit 51 % der Stimmen vorn, gefolgt von Fidesz mit 38 % und Mi Hazank mit 5 %. Bei der Sitzverteilung im Parlament wird TISZA auf 141 Sitze geschätzt, Fidesz auf 52 Sitze und Mi Hazank auf 5 Sitze. Insgesamt gibt es 199 Sitze. Quelle: Zavecz/Median.

Fidesz hat derzeit Zweidrittelmehrheit

Fidesz verfügte seit 2010 die meiste Zeit selbst über eine Zweidrittelmehrheit. Die Partei nutzte diese Machtfülle, um eine neue Verfassung zu verabschieden sowie mehrere grundlegende Gesetze, darunter das Wahlrecht, zu ändern.

Die Schätzung von Median basiert auf einer Analyse der fünf jüngsten Umfragen des Instituts von Ende Februar und März mit insgesamt 5000 Befragten. Median gilt als eines der zuverlässigsten Meinungsforschungsinstitute in Ungarn. Es hatte Orbans Erdrutschsieg bei der vergangenen Wahl vor vier Jahren korrekt vorhergesagt, auch wenn die Zustimmung für die Opposition damals leicht überschätzt worden war.

Während die meisten unabhängigen Umfragen TISZA in Führung sehen, verweist Fidesz auf Erhebungen, die einen Sieg von Orbans Partei prognostizieren. Kritiker bemängeln jedoch, dass diese Umfragen meist von Instituten stammen, die finanzielle oder personelle Verbindungen zur Regierungspartei haben.