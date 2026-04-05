Thomas Müller (36) feiert mit Vancouver unglaubliches Comeback

Thomas Müller ist mit den Vancouver Whitecaps zurück in der Erfolgsspur. Während der Ex-Bayer in der Nachspielzeit traf, gab es für Marco Reus trotz eigenem Tor eine bittere Niederlage. Auch Lionel Messi trug sich in die Schützenliste ein.

Nach der ersten Saisonniederlage haben Thomas Müller (36) und die Vancouver Whitecaps in der MLS wieder einen Sieg eingefahren. Das Team aus Kanada setzte sich zu Hause gegen die Portland Timbers mit 3:2 durch. Für Vancouver war es bereits der fünfte Erfolg im sechsten Saisonspiel, womit der Vorjahresfinalist mit 15 Punkten auf dem zweiten Platz der Western Conference liegt.

Müller leitet Comeback ein

Dabei bewies der Weltmeister von 2014 erneut seine Nervenstärke. Müller erzielte in der Nachspielzeit per Elfmeter den wichtigen Treffer zum 2:2-Ausgleich (90.+1). Es war bereits sein dritter Saisontreffer. Nur vier Minuten später machte US-Nationalspieler Sebastian Berhalter den Heimsieg perfekt und krönte damit ein echtes Wahnsinns-Comeback der Whitecaps, die zur Pause noch mit 1:2 zurückgelegen hatten.

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Tor-Debüt im neuen Stadion

Auch Superstar Lionel Messi (38) stand am Wochenende im Fokus. Inter Miami bestritt sein erstes Spiel im neuen „Nu Stadium“ in der Nähe des Flughafens von Miami. Vor 26.700 Zuschauern kam das Team gegen Austin FC jedoch nicht über ein 2:2 hinaus. Messi erzielte in der 10. Minute die Führung – sein fünfter Treffer im fünften Spiel. Luis Suárez rettete in der 81. Minute den Punkt für Miami, das bisher in Fort Lauderdale gespielt hatte.

Frust für Marco Reus

Weniger erfolgreich verlief der Spieltag für Marco Reus (36). Zwar gelang dem ehemaligen Dortmunder bei der Partie von LA Galaxy gegen Minnesota United in der 57. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1, am Ende verlor sein Team jedoch mit 1:2. Für Reus war es das zweite Saisontor, doch die Bilanz von LA Galaxy bleibt ernüchternd: Nach sechs Partien steht für das Team erst ein einziger Sieg auf dem Konto.

Blick auf die Tabellenspitze

Während Müller in der Western Conference ganz oben mitmischt, müssen Reus und sein Team schnell die Kurve kriegen, um den Anschluss nicht zu verlieren.