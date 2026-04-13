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Ukraine
© EPA

Russische Angriffe

Ukraine meldet Tote trotz Oster-Waffenruhe

13.04.26, 12:58
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Noch vor dem Ende der Feuerpause zum orthodoxen Osterfest meldet die Ukraine Todesopfer durch russische Angriffe in der Region Donezk. 

Ein Mensch sei in der Stadt Kramatorsk getötet worden und ein weiterer in Druschkiwka, teilte Regionalgouverneur Wadym Filaschkin am Montag auf Telegram mit. Russische Soldaten erschossen zudem nach Angaben der ukrainischen Koordinierungsstelle für die Behandlung von Kriegsgefangenen vier ukrainische Kriegsgefangene in der Region Charkiw.

Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, die für 32 Stunden bis Sonntagabend vereinbarte Waffenruhe gebrochen zu haben. Der Generalstab des ukrainischen Militärs registrierte nach eigenen Angaben insgesamt 10.721 russische Verstöße, darunter mehr als 9.000 Drohnenangriffe. Das russische Verteidigungsministerium hatte bereits am Sonntag 1.971 ukrainische Verstöße gemeldet.

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