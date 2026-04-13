18-Jähriger wird von S-Bahn mitgeschleift

Nachdem er laut Polizei gegen eine abfahrende S-Bahn getreten hat, ist ein 18-Jähriger in München schwer verunglückt.

Der junge Mann verlor den Angaben zufolge das Gleichgewicht, geriet zwischen die Bahn und die Bahnsteigkante und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Er sei in der Nacht auf Sonntag schwer verletzt worden, teilte die Bundespolizei mit. Demnach erlitt er mehrere Frakturen an den Beinen.

Den Angaben zufolge hatten sich der 18-Jährige und seine zwei Begleitpersonen zuvor in der S-Bahn mit einem Mann gestritten. Am Bahnhof München-Pasing sei das Trio ausgestiegen, der 18-Jährige habe gegen die abfahrende S-Bahn getreten. Durch die Sogwirkung sei der junge Mann mehrere Meter mitgeschleift worden, ehe einer seiner Begleiter ihn wieder zurück auf den Bahnsteig ziehen konnte.

Ein unbeteiligter Triebfahrzeugführer habe den Unfall beobachtet und den Fahrer der betroffenen S-Bahn kontaktiert, hieß es. Der Fahrer leitete demnach eine Schnellbremsung ein, sodass die S-Bahn rund 500 Meter nach dem Bahnhof stehen blieb. Die 120 Fahrgäste wurden nach Angaben der Bundespolizei nicht verletzt. Der Fahrer der S-Bahn erlitt einen Schock und musste abgelöst werden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Bundespolizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.