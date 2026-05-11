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Glasner
© Getty

Premier League

Glasner mischt England-Thriller auf

11.05.26, 16:20
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In Spanien, Italien und Deutschland sind die Titelentscheidungen bereits gefallen – nur in England steuert die Premier League noch auf ein echtes Herzschlagfinale zu. Mittendrin: Oliver Glasner, der mit Crystal Palace plötzlich zur Schlüsselfigur im Meisterkrimi werden könnte.

Denn die „Eagles“ treffen im Saisonfinish noch auf beide Titelrivalen. Bereits am Mittwoch (21 Uhr/live auf Sky) wartet Manchester City in einer Nachtragspartie, am letzten Spieltag geht es dann gegen Tabellenführer Arsenal. Genau diese beiden Klubs liefern sich aktuell ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft. Arsenal setzte sich zuletzt knapp mit 1:0 bei West Ham durch und liegt damit fünf Punkte vor City. Besonders brisant: Sollte es am Ende Punktegleichheit geben, könnte sogar das Torverhältnis entscheiden – aktuell mit leichtem Vorteil für die „Gunners“.

Glasner: »Blödsinn...Ich bin für  Palace verantwortlich«

Damit rückt plötzlich Glasner ins Rampenlicht. Der Oberösterreicher könnte im Titelkampf zum entscheidenden Faktor werden, zumal Palace sportlich kaum noch Druck hat. Weder Europacup noch Abstieg sind für die Londoner noch ein Thema. Gleichzeitig wartet nur drei Tage nach dem Kracher gegen den Champions-League-Finalisten das Conference-League-Finale gegen Rayo Vallecano in Leipzig. Deshalb wird bereits spekuliert, ob Glasner seine Stammkräfte schonen könnte.

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Nach Final-Coup: Nächster Top-Klub jagt Glasner

Der 51-Jährige reagierte auf die Diskussionen jedoch deutlich. „Wenn mich dafür jemand kritisiert, tut mir leid – das ist Blödsinn. Schließlich haben auch andere Teams im Laufe der Saison rotiert. Ich bin nicht verantwortlich für Arsenal oder Manchester City, sondern für Crystal Palace“, machte Glasner, für den es in den letzten Wochen bei Palace ohnehin um einen besonderen Abschied geht, klar. Der Erfolgscoach wird den Klub nach Saisonende verlassen – und könnte sich nach dem FA-Cup und dem Community Shield mit dem nächsten Titel verabschieden.

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