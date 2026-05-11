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Mission Titelverteidigung: Graz99ers verlängern mit Meistermacher
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Eishockey

Mission Titelverteidigung: Graz99ers verlängern mit Meistermacher

11.05.26, 16:01
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Dan Lacroix bleibt Cheftrainer der Graz99er und auch Vienna Capitals rüsten auf.

Der 57-jährige Kanadier verlängerte beim Eishockey-Meister gemeinsam mit seinem Assistenten Nate DiCasmirro und Torhüter-Coach Andreas Eriksson um eine Saison. Lacroix hatte die Grazer Mitte November übernommen und zum ersten Titel der Clubgeschichte geführt.

"Das ist wieder ein großartiger Tag für die Graz99ers, dass sich Dan Lacroix entschlossen hat, den eingeschlagenen Weg fortzuführen", sagte Sportdirektor Philipp Pinter.

Die Vienna Capitals haben sich mit dem Wiener Konstantin Komarek verstärkt. Der 33-jährige Center kehrt nach zehn Saisonen in Schweden, der KHL und der Schweiz nach Österreich zurück und unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

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