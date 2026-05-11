Umstrittenem FIS-Boss droht Abwahl

Die Ära von Johan Eliasch könnte schneller zu Ende gehen, als dem milliardenschweren Skiimperium-Boss lieb ist.

Weil der britische Skiverband nicht Eliasch, sondern Victoria Gosling für die im Juni anstehende Neuwahl des FIS-Präsidenten nominierte, nahm der um die Verlängerung seiner Amtszeit kämpfende britisch-schwedische Unternehmer kurzerhand die Staatsbürgerschaft Georgiens an und ließ sich vom dortigen Verband aufstellen. Große Verbände, darunter der ÖSV, machen kein Geheimnis daraus, die Wiederwahl von Eliasch nicht zu unterstützen.

Vier KandidatInnen fordern Eliasch heraus

Für die Wahl am 11. Juni wird Eliasch von der Dänin Anna Harboe Falkenberg, der Britin Victoria Gosling, dem Liechtensteiner Alexander Ospelt und dem US-Amerikaner Dexter Paine herausgefordert. Diese fünf Kandidaten gab das FIS-Nominierungskomitee am Montag bekannt.

Für das FIS-Council (18 Sitze) bewirbt sich auch der Österreicher Michael Huber, Präsident des Kitzbüheler Ski-Clubs, für die Wiederwahl. Der 57. FIS-Kongress findet am 10. und 11. Juni in Belgrad statt.