FIS-Boss verkündet Karriere-Ende von Lindsey Vonn

Die Olympia-Abfahrt der Damen war das letzte Rennen für den US-Superstar.

Das Dröhnen der Rotorblätter über der Tofana-Piste ist am Mittag des 8. Februar 2026 der traurige Soundtrack zum Ende einer Ära. Während der Rettungshubschrauber Lindsey Vonn in das nahegelegene Krankenhaus fliegt, blickt die Ski-Welt auf einen der dramatischsten Abschiede der Sportgeschichte zurück. Vonn wollte das Unmögliche, doch ihr Körper setzte den endgültigen Schlusspunkt.

Der tragische Abflug in Cortina

Es war ein Ritt auf Messers Schneide, der nur wenige Sekunden dauerte. Unmittelbar nach dem Start der olympischen Abfahrt verlor Vonn bei einer Bodenwelle die Kontrolle. Ihr rechtes Knie – eine Konstruktion aus Sehnenresten, Titan und dem schieren Willen einer 41-Jährigen – hielt den massiven Kräften nicht stand. Ein Verschneiden, ein Sturz, das Ende. Dass sie heute überhaupt im Starthaus stand, grenzte für Mediziner an ein Wunder.

Die Akte des Unbeugsamen

Hinter dem heutigen Sturz steht eine Krankenakte, die fast jeden anderen Sportler schon vor Jahren zur Aufgabe gezwungen hätte. Vonn trat in Cortina als „medizinische Sensation“ an: Januar 2026: Nur wenige Wochen vor Olympia riss sie sich in Crans-Montana das vordere Kreuzband (ACL) komplett. Sie entschied sich gegen die OP, um mit einer Karbon-Spezialbandage ihren olympischen Traum zu leben.

Trummerbrüche, Risse fast aller Bänder

Das Titan-Knie: Seit 2024 fuhr Vonn mit einer Teilprothese (Schlittenprothese) im rechten Knie. Die Narben-Bilanz: In ihrer Karriere überstand sie Tibiakopffrakturen, Trümmerbrüche im Oberarm, Knöchelbrüche und mehrfache Risse fast aller Bänder im Knie.

„Eine Tragödie“: Die Ski-Welt verneigt sich

Im Zielraum sitzt ihre Familie. Es herrscht betroffenes Schweigen. FIS-Präsident Johan Eliasch drückte kurz nach dem Abtransport der US-Amerikanerin die Stimmung des gesamten Skizirkus aus. „Es ist eine Tragödie. Im Namen der FIS will ich mich bei Lindsey Vonn bedanken, dass sie ihr Comeback noch einmal versucht hat.“

Diese Worte markieren das offizielle Ende einer Karriere, die den Sport verändert hat. Vonn war nicht nur die erfolgreichste Abfahrerin ihrer Zeit, sondern auch diejenige, die die Grenzen der Schmerzbelastbarkeit neu definierte.

Das Erbe der Speed-Queen

Auch wenn der Weg vom Berg heute im Hubschrauber endete, bleibt Lindsey Vonn die Frau, die den alpinen Skisport in eine neue Dimension geführt hat. Mit 82 Weltcupsiegen und unzähligen Medaillen hat sie bewiesen, dass Legenden nicht durch ihre Stürze definiert werden, sondern durch die Art und Weise, wie sie immer wieder aufgestanden sind – selbst wenn das Ende in einem Spitalbett in den Dolomiten liegt.