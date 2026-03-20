Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Nach tödlicher Messerattacke: Trauerfeier um Opfer in Linz

Afghane (26) tot

Nach tödlicher Messerattacke: Trauerfeier um Opfer in Linz

20.03.26, 15:39 | Aktualisiert: 20.03.26, 17:01
Teilen

Der Afghane Mahmoud A. (26) kam bei dem brutalen Angriff ums Leben. Ein Landsmann (24) von ihm wurde schwer verletzt. 

Nach dem brutalen Messerangriff am Samstagabend in der Linzer Innenstadt, bei dem ein Afghane (26) getötet und sein Landsmann (24) schwer verletzt wurde,  wurde heute, Freitagnachmittag, genau am Tatort den beiden Opfern gedacht. Rund 300 Menschen versammelten sich in der Stadt und trauerten gemeinsam. Auch Passanten, die zufällig vorbeikamen, stellten sich zu der Menschenmenge, um ihr Mitgefühl zu zeigen. 

Trauerfeier Linz Messerattacke Afghane
© Mike Wolf

Der mutmaßliche Täter, der Kroate Zdravko M. (34), soll vor seinem tödlichem Ausraster die brutale Tat gegenüber seiner Frau angekündigt haben. Sie rief die Polizei, währenddessen kam es zur Bluttat. 

Mahmoud A. starb im Spital

Der Tat vorausgegangen war eine kleine Auseinandersetzung auf der Straße. Der Kroate hatte irgendeinen Autofahrer angepöbelt. Die beiden Afghanen, die gerade einen Barbershop in der Nähe verlassen hatten, schritten couragiert ein und wiesen den späteren Tatverdächtigen zurecht. 

Als die beiden Männer weggingen, lief der 34-jährige ihnen hinterher und attackierte zuerst den 24-Jährigen mit einem Messer am Hals, der Mann überlebte. Sein Freund stürzte beim Weglaufen. Daraufhin trat ihm der Tatverdächtige mit dem Fuß gegen den Kopf und versetzte ihm einen Stich in den Oberkörper. Mahmoud A. starb kurze Zeit später im Spital.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen