Nach tödlicher Messerattacke: Trauerfeier um Opfer in Linz

Der Afghane Mahmoud A. (26) kam bei dem brutalen Angriff ums Leben. Ein Landsmann (24) von ihm wurde schwer verletzt.

Nach dem brutalen Messerangriff am Samstagabend in der Linzer Innenstadt, bei dem ein Afghane (26) getötet und sein Landsmann (24) schwer verletzt wurde, wurde heute, Freitagnachmittag, genau am Tatort den beiden Opfern gedacht. Rund 300 Menschen versammelten sich in der Stadt und trauerten gemeinsam. Auch Passanten, die zufällig vorbeikamen, stellten sich zu der Menschenmenge, um ihr Mitgefühl zu zeigen.

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Der mutmaßliche Täter, der Kroate Zdravko M. (34), soll vor seinem tödlichem Ausraster die brutale Tat gegenüber seiner Frau angekündigt haben. Sie rief die Polizei, währenddessen kam es zur Bluttat.

Mahmoud A. starb im Spital

Der Tat vorausgegangen war eine kleine Auseinandersetzung auf der Straße. Der Kroate hatte irgendeinen Autofahrer angepöbelt. Die beiden Afghanen, die gerade einen Barbershop in der Nähe verlassen hatten, schritten couragiert ein und wiesen den späteren Tatverdächtigen zurecht.

Als die beiden Männer weggingen, lief der 34-jährige ihnen hinterher und attackierte zuerst den 24-Jährigen mit einem Messer am Hals, der Mann überlebte. Sein Freund stürzte beim Weglaufen. Daraufhin trat ihm der Tatverdächtige mit dem Fuß gegen den Kopf und versetzte ihm einen Stich in den Oberkörper. Mahmoud A. starb kurze Zeit später im Spital.