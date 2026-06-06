Brad Pitt stehlt mit seiner Geliebten die Show

Brad Pitt (62) zeigte sich verliebt mit seiner Freundin Ines de Ramon (33) und lieferte den Fans beim Damen-Finale der French Open eine romantische Show ab.

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Sichtlich happy verfolgte das Paar am Samstagnachmittag das Damen-Finale der French Open zwischen der russischen Teenie-Sensation Mirra Andrejewa (19) und der polnischen Überraschung Maja Chwalinska (24). Dabei fieberte Brad Pitt mit einem lässigen Ziegenbart, Wuschelkopf und cooler Sonnenbrille mit den beiden Athletinnen.

Jedoch hatte der Hollywood-Star wirklich nur eines im Blick: seine Freundin Ines de Ramon. Seit vier Jahren sind die beiden zusammen. Die Schmuckdesignerin strahlte im eleganten cremefarbenen Kleid und grüner Lederjacke.

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In den engen Momenten fieberten sie mit und hielten sich ganz fest. Dabei sah das Traumpaar den sensationellen Sieg des russischen Tennis-Teenie Mirra Andrejewa. Damit ist die 19-Jährige die jüngste Grand-Slam-Siegerin seit Monica Seles (1990).