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Luxus-Party

26 Kleider und Weltstars: Die Mega-Hochzeit von Dua Lipa in Palermo

Dua Lipa und Callum Turner
© Getty Images
Popstar Dua Lipa und Schauspieler Callum Turner feiern dieses Wochenende ihre glamouröse Traumhochzeit auf Sizilien mit hunderten Gästen und viel Luxus.
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Nach der standesamtlichen Trauung in London zelebrieren Dua Lipa und ihr Ehemann ihre Liebe nun in Italien. Am Wochenende reisen rund 300 Gäste nach Palermo, um bei dem dreitägigen Event dabei zu sein. Bereits am Freitagabend trafen die ersten prominenten Gäste ein, die vom Brautpaar mit einer exklusiven Cocktailparty im Palazzo Valguarnera Gangi empfangen wurden. Für die exklusive Miete der historischen Location soll das Paar über 10.000 Euro bezahlt haben.

Weltstars bei der Hochzeit

Unter den geladenen Gästen befinden sich absolute Weltstars. Musik-Größen wie Charli XCX, Mark Ronson, Elton John, Madonna und Rolling-Stones-Legende Mick Jagger werden in Palermo erwartet. Viele der Prominenten reisen dafür eigens mit Privatjets an. Auch der berühmte Kult-Regisseur Pedro Almodóvar steht auf der exklusiven Liste der Hochzeitsgesellschaft.

Dua Lipa und Callum Turner
Dua Lipa und Callum Turner © Getty Images

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Luxus-Locations auf Sizilien

Dua Lipa und Callum Turner
Dua Lipa und Callum Turner © Getty Images

Das Brautpaar und seine Gäste sind im legendären Fünf-Sterne-Hotel Villa Igiea untergebracht. Zudem wurden für die Feierlichkeiten die Galleria d'Arte Moderna sowie die Piazza Croce dei Vespri gebucht. Ein weiteres Highlight der dreitägigen Feier betrifft die Garderobe der Braut: Nach Medienberichten soll die Sängerin Dua Lipa während des gesamten Hochzeitswochenendes in Italien insgesamt 26 verschiedene Kleider tragen. Die Feierlichkeiten erstrecken sich über insgesamt drei Tage.

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