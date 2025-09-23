Alles zu oe24VIP
Preise für Häuser und Wohnungen im 1. Halbjahr gestiegen
© Apa

Immo-Hammer

Preise für Häuser und Wohnungen im 1. Halbjahr gestiegen

23.09.25, 10:02 | Aktualisiert: 23.09.25, 11:12


Neuer Wohnraum verteuerte sich um 3,6 Prozent - Auch Bestandsobjekte teurer

Häuser und Wohnungen haben sich im ersten Halbjahr 2025 wieder merklich verteuert. Laut Statistik Austria stiegen die Preise im Vergleich zur Vorjahresperiode durchschnittlich um 2,8 Prozent. Besonders stark legten neue Häuser und Wohnungen mit plus 3,6 Prozent zu. Auch bestehende Wohnimmobilien wurden im Schnitt um 2,6 Prozent teurer, nachdem diese Preise 2024 rückläufig gewesen waren.

Wohnungsbau

ARCHIV - 01.03.2023, Hamburg: Bauarbeiter arbeiten auf der Baustelle des neuen Stadtquartiers Kolbenhöfe in Hamburg-Ottensen. Wer eine Immobilie kaufen will, muss wieder mit deutlich gestiegenen Zinsen rechnen. (zu dpa «Bauzinsen steigen über vier Prozent - Aufwärtsdruck erwartet») Foto: Marcus Brandt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

© Marcus Brandt/dpa

Bei bestehenden Wohnhäusern lag der Preisanstieg im ersten Halbjahr bei 3,0 Prozent, Eigentumswohnungen verteuerten sich um 2,2 Prozent. Damit liegen die Preise für Bestandsobjekte nur noch rund 5,6 Prozent unter dem Höchstwert aus dem dritten Quartal 2022. Neue Häuser und Wohnungen wurden durchgehend teurer, mit Anstiegen von 3,7 Prozent im ersten und 3,5 Prozent im zweiten Quartal.

Der erweiterte Preisindex für selbst genutzten Wohnraum, in dem auch Kosten für Gebühren, Versicherungen, Reparaturen und Renovierungen enthalten sind, legte im ersten Halbjahr 2025 um 1,8 Prozent zu. Während Käufe von neuem Wohnraum einen deutlichen Anstieg von 4,6 Prozent verzeichneten, sanken die Kosten für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Immobilienerwerb leicht (minus 1,1 Prozent). Aufwendungen für den Erhalt des Eigentums stiegen um 3,0 Prozent.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

