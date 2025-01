Hammer-Urteil: Gericht verbietet Verkauf von Dubai-Schokolade

Paukenschlag in Deutschland! Ein Gericht hat den Verkauf von Dubai-Schokolade verboten, sollte diese nicht wirklich aus Dubai stammen.

Der Hype um die Süßigkeit hält weiter an! Doch in Deutschland dreht ein Kölner Richter nun den Hahn zu. Zwei deutsche Händler, die Dubai-Schokolade vertreiben, dürfen dies nicht mehr.

Laut Gerichtsbeschluss muss diese tatsächlich aus dem arabischen Emirat stammen.

Schokoladenprodukte, die nicht in Dubai hergestellt werden, dürfen den "Dubai"-Namen nicht mehr im Titel tragen.

Schoko muss aus Dubai sein

"Der Durchschnittsverbraucher entnimmt den Angaben Dubai-Schokolade und 'The Taste of Dubai' die Aussage, dass die Schokolade in Dubai hergestellt sei", heißt es in der Begründung des Gerichts.

Direkt betroffen sind zwei Händler, die Dubai-Schokolade in Deutschland verkauft hatten. Sollten sie das Verbot missachten, droht sogar eine Haftstrafe von sechs Monaten.