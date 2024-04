Grill und Grillrost reinigen: Mit diesen Tipps geht's blitzschnell

Grillen am Balkon: Was ist erlaubt und was nicht? Kaum wird es wieder wärmer, ist die Verlockung groß, den Grill am Balkon oder auf der Terrasse anzuheizen. Doch wer Fleisch, Gemüse und Co. grillen möchte, sollte sich unbedingt im Vorhinein erkundigen, was erlaubt ist und worauf man achten soll.