Wenn die Temperaturen steigen und es uns immer mehr ins Freie zieht, ist ein Stadtbalkon ein wahrer Luxus. Auf nervige und neugierige Blicke von Nachbar:innen können wir mit diesen stylischen Sichtschutz-Ideen verzichten.

Nach dem Aufwachen die ersten Sonnenstrahlen im Freien genießen und die Tasse Kaffee gemütlich auf dem Balkon trinken. Eine Wohnung mit einem Balkon ist im Frühling und Sommer Gold wert. Um das Outdoor-Wohnzimmer ungeniert nutzen zu können, ist eine durchdachte Gestaltung entscheidend. Es gibt einige wichtige Aspekte zu beachten, wie zum Beispiel die Auswahl eines passenden Sichtschutzes. Wir haben uns dieser Herausforderung angenommen und einige stylische Ideen gesammelt, die Sie direkt umsetzen können.

Sichtschutz für den Balkon: Was ist erlaubt?

Alles was gebohrt wird, muss zuerst mit dem Vermieter abgesprochen werden. Es gibt aber noch zusätzliche Regeln:

Ein Sichtschutz darf nicht höher sein, als das Balkongelände selbst Die Farbe sollte nicht zu sehr von der Fassade des Hauses abweichen

Sichtschutz für den Balkon: Stylische Ideen für mehr Privatsphäre

1. Pflanzengerüst

© Adobe Stock ×

Wer Lust auf eine romantische Alternative als Sichtschutz hat, trifft mit einem Pflanzengerüst genau ins Schwarze. Mit Kletterpflanzen, wie klassischen Efeu, wird das Gitter blickdicht und verschafft so mehr Privatsphäre im idyllischen Outdoor-Paradies. Fest montiert agiert dieser Sichtschutz ebenso als praktischer Windschutz.

2. Balkonrollos

© Adobe Stock ×

Eine platzsparende Möglichkeit, um für mehr Schatten und Privatsphäre auf deinem Balkon zu sorgen, sind Markisen. Genau wie in der Wohnung an Fenstern befestigt, können Rollos auch draußen je nach Bedarf ausgerollt werden. Ein großer Vorteil: Balkonrollos nehmen kaum Platz ein und eignen sich somit ideal für kleine Outdoor-Flächen. Kleiner Nachteil: Damit die smarte Lösung funktioniert, müssen bereits Stützen vorhanden sein, beziehungsweise die Markise an der Wand befestigt werden können.

3. Paravents

© Adobe Stock ×

Auch stylische Paravents eignen sich als Sichtschutz für den Balkon. Sie verleihen jeder Outdoor-Oase einen schicken Boho-Stil, je nach Material und Farbe. Auch als Raumteiler eignet sich der mobile Sichtschutz optimal. Ob aus Holz, Bambus oder Papier: Für jeden Einrichtungsstil lässt sich ein passender Paravent finden.

4. Sonnenschirme

© Adobe Stock ×

Ganz klassisch ist auch ein Sonnenschirm als clevere Sichtschutz-Lösung für den Balkon. Diese nehmen in der Regel zwar mehr Platz in Anspruch, allerdings gibt es auch platzsparendere Schirme, die sich kippen lassen und sich so besser an den Raum anpassen. Der Sonnenschirm eignet sich für jeden Balkon, da es ihn in verschiedenen Größen und Designs gibt.

5. Pflanzen in Töpfen

© Adobe Stock ×

Ein Balkon ist zwar kein Garten, aber Pflanzen spielen auch beim Balkon-Sichtschutz eine wichtige Rolle. Bambus ist dabei eine besonders gute Wahl, da dieser ziemlich schnell und hoch wächst. Auch Palmengewächse oder getrocknete Gräser eignen sich ideal. Ergänzen Sie das Ganze mit Blumentöpfen um etwas Farbe auf den Balkon zu bringen.