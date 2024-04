× Die besten Polter-Ziele für eine unvergessliche Party

Jetzt wird gepoltert! Wir zeigen drei feierfreudige Ziele zum Korken knallen lassen!

Vor der Hochzeit und dem Honeymoon kommt der Junggesellinnenabschied und der sollte mindestens genauso unvergesslich werden. Also warum nicht gleich eine Reise draus machen und sich gebührend vom Single Leben verabschieden

Feierfreudige Polter-Destinationen

Ibiza

© Getty Images ×

Die sonnenverwöhnte Insel mit ihrer legendären Club-Szene ist die perfekte Kulisse für einen unvergesslichen Bachelor-Trip mit den besten Freunden. Einen stylischen Ausgangspunkt für jegliche Party-Abenteuer findet die Braut- oder Bräutigam-Gesellschaft im pinken Trend-Hotel WikiWoo. Zum Kater-Brunch geht ins The Giri Café, wo im Boho-Garten-Ambiente mediterrane Köstlichkeiten serviert werden. Abends hat man von Ushuaia bis Lio die Qual der Wahl.

Prag

© Getty Images ×

Einen kultigen Abschied vom Single-Leben erleben Bräute und Bräutigame in der tschechischen Hauptstadt, die mit ihren vielen Feier-Möglichkeiten und günstigen Preisen überzeugt. So geht es tagsüber z.B. bei einer Beer-Bike-Tour zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, während am Abend im Karlovy Lázne, dem größten Musik-Club in Prag und Zentraleuropa, auf 5 Etagen (jedes Stockwerk spielt eine andere Musikrichtung) bis zur Sperrstunde abgetanzt wird.

Amsterdam

© Getty Images ×

Der Junggesellenabschied wird in Amsterdam bei Bar- und Pub-Crawl-Tours gebührend gefeiert. Wer an sündhaften Drink-Kreationen interessiert ist, begibt sich ins Sins of Sal, wo leckere Drinks mit klingenden Namen wie „Adult Entertainment“ (mit Gin und Passionsfrucht, 13,50 Euro) kredenzt werden. Das bekannte Rotlichtviertel muss ebenfalls

erkundet werden. Zum gemeinsamen Regenerationsprogramm begibt man sich am besten in die Well-Being-Oase Renessence – hier nehmen tiefenwirksame Facials den Skin-Hangover in Angriff (z.B. „Orchid Stem Cell Renewal Facial“, 150 Euro).