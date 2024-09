× Sonne tanken und Geld sparen: Last Minute Ziele für den Endless Summer

Sie möchten am letzten Drücker noch Sonne und Meeresrauschen genießen? Wenn Sie jetzt spontan sind, verlängern Sie nicht nur den Sommer, sondern sparen auch viel Geld. Wir kennen die besten Last Minute-Sommerziele.

Es ist nie zu spät, um den Sommer in vollen Zügen zu genießen. Im Gegenteil: Oft sind Spätsommer und Herbst die besten Saisonen, um ein Ziel in seiner ganzen Schönheit zu entdecken. Nachstehend Destinationen mit warmen Temperaturen und viel Sonne bis in den Oktober hinein.

Toskana/Italien

Eine malerische Landschaft, mittelalterliche Städte, Kunst und Kultur im Übermaß – die Toskana ist ein herrliches Ziel für Spätsommer und Herbst mit Sonne satt. Übernachtungstipp mit Panoramablick auf die hügeligen Chianti-Weinberge, direkt am Fluss Arno unweit von Florenz: Die Villa La Massa, ein perfekter Ausgangspunkt, um das mediterrane Flair der Toskana mit dem Fahrrad entlang des Flusses bis zur berühmten Ponte Vecchio, zu erleben. Nach einem erlebnisreichen Tag findet man in der ehemaligen Medici-Residenz von 1525 eine Ruheoase, deren Arno Spa zum Entspannen in geschichtsträchtigen Gewölben einlädt.

Absoluter Geheimtipp ist ein Dinner im Restaurant Il Verrocchio, das neben seiner exzellenten Küche vor allem für einen traumhaften Panoramablick von den sanften Ufern des Arno über die Hügellandschaft des Chianti-Gebietes bekannt ist.

Apulien/Italien

Endless Summer genießt man auch im Süden Italiens. Bis in den Oktober hinein ist das Meer warm und die Sonne kräftig genug, um ordentlich Vitamin D zu tanken. Jetzt sind Buchten und Strände auch von Menschenmassen geleert. Hotel-Tipp: Die apulische Stadt Ostuni schmiegt sich in labyrinthartigen Gängen an die hügelige Landschaft des italienischen Südens. Auf der Spitze einer dieser Hügel, oben über der Stadt findet man das Relais & Châteaux La Sommitá mit einem grandiosen Blick über Olivenhaine, die weiße Stadt und das blau glänzende Mittelmeer. Hinter dem Portal des Anwesens aus dem 16. Jahrhundert eröffnet sich eine wahre Oase: Naturstein, weiße Kalkwände, Olivenbäume und das sanfte Plätschern des Pools beruhigen nicht nur das Auge, sondern auch das Gemüt.

Mallorca/Spanien

Den Sommer verlängern – das lässt sich auch bestens auf der spanischen Baleareninsel. Hier herrschen noch bis weit in den Oktober hinein angenehme Temperaturen, selbst das Baden im Meer ist noch möglich. Unser Tipp: Im September steht die Hauptstadt Palma ganz im Zeichen der Kunst: Bei der Nit de l’Art in der dritten Septemberwoche wird die Balearen-Metropole zu einem pulsierenden Zentrum der Kunst, wenn Künstler und Galeristen der Insel die Nacht zum Tag machen und gemeinsam die Kunstsaison eröffnen.

Unser Hotel-Tipp: Das edle Boutique-Hotel Bendinat ist einer der wenigen Orte, an denen das authentische Erbe der Insel noch in seiner ursprünglichsten Form zu spüren ist. Das Hotel liegt in der begehrten Region Bendinat, die das ganze Jahr über lebendig ist und sich daher auch im Herbst und Winter für einen Besuch eignet. Die 62 Zimmer, darunter charmante Bungalows und exklusive Suiten, bieten entweder einen Blick auf das Mittelmeer oder auf malerische Gärten.

Portugal

Auch Portugal ist ein Lichtblick zum Ende der Sommersaison. In der südwestlichen Ecke Europas sind die Temperaturen im Spätsommer und Herbst angenehm warm (bis in den Oktober hinein um die 30 Grad) und laden zu zahlreichen Aktivitäten (Wandern, Biken und Surfen an der Algarve) und Genuss-Erlebnissen ein. Eine Fahrt ins Douro-Tal mit Weinverkostung ist beispielsweise ein Muss.

Top-Hotel für Familien: Das Martinhal Sagres Beach Family Resort in direkter Strandlage an der Algarve, eingebettet in den Naturpark Costa Vicentina. Als wahres Mekka für kleine und große Wasserratten bietet das Wassersportzentrum des Martinhal Sagres Windsurf- und Stand-Up-Paddle-Kurse als auch Tauchgänge, Kajak-Fahrten oder Bootstouren an.

Malta

Sonne im Herbst genießt man auch auf Malta. Immerhin bietet die Mittelmeerinsel 300 Sonnentage pro Jahr und eine überraschenden Vielfalt an Outdoor-Möglichkeiten. Auf Malta herrschen auch noch in den ersten Wochen des Oktobers 20 bis 25 °C. Einem späten Badeurlaub im Herbst steht hier also nichts im Wege. Im Norden Maltas finden sich die bekanntesten Küsten-und Ferienorte des Inselstaats: Bugibba, Qawra, St. Paul‘s Bay und Maltas größter Sandstrand Mellieha Bay. Ebenfalls im Norden liegen weitere wunderschöne Beaches, nämlich Golden Bay, Ghajn Tuffieha und Paradise Bay. Charakteristisch für den Süden sind Fischerdörfer und ruhige Buchten.

Zudem mausert sich Malta immer mehr zum Top-Ziel für Feinschmecker. gemausert. Das Besondere der maltesischen Küche ist die Fusion unterschiedlicher Stile und Aromen.

Herbstzeit ist Wanderzeit und auch diesbezüglich hat Malta viel zu bieten. Dank der spektakulären Küstenszenerie ist beispielsweise Gozo ein beliebtes Wanderziel. Die Insel bietet zahlreiche idyllische Wege, auf denen man urige Dörfer, faszinierende archäologische Stätten und wunderschöne Strände entdecken kann. Auf der Hauptinsel wurden dank des „Malta Goes Rural“-Entwicklungsprojekts neue Wanderwege entwickelt. Diese Routen sollen auch das Interesse für ländliche Gegenden und abgelegene Dörfer wecken, die eher selten von Touristen besucht werden.

Zypern

Auch diese Mittelmeerinsel ist ein heißer Tipp für einen Last-minute-Trip in den Süden. Auf der Urlaubsinsel werden oft noch bis in den November hinein Tageshöchsttemperaturen von über zwanzig Grad erreicht. Wassertemperaturen bis zu 25 °C sind möglich. Im Süden reihen sich wunderschöne Strandhotels an den Uferpromenaden. Romantiker zieht es vor allem an den schönen Strand Petra tou Romiou, wo auch der berühmte Fels der Aphrodite zu finden ist. Der Legende nach soll Aphrodite dort dem Meer entstiegen sein. Feinsandige Strände sind in Agia Napa im Südosten der Insel zu finden. Dort überzeugen nicht nur Sauberkeit und Wasserqualität, sondern auch das vielfältige Unterhaltungsangebot. Ein Highlight für viele Urlauber ist der bekannte Nissi Beach. Hier hebt sich ein natürlicher Sandsteg vom türkisblauen Wasser ab und bildet eine spektakuläre Kulisse für den Badeurlaub.

Hotel-Tipp: Zum zweiten Mal in Folge hat das Cap St Georges Hotel & Resort an der Westküste die Auszeichnung „Bestes Luxus-Lifestyle-Resort in Zypern“ erhalten. Das Hotel mit drei Außenpools und 130 Meter langer Strandbucht ist perfekt für Wassersportler.

Sylt/Deutschland

Auch der Spätsommer auf Sylt verzaubert Reisende mit einem ganz besonderen Feeling. Jetzt wird es auf der Insel ruhiger, romantische Spaziergänge an den leergefegten Stränden und die Erkundung des Watts oder der wilden Natur füllen die Batterien wieder auf und lassen den Alltagsstress vergessen. Da die Nordsee die Sommerwärme noch etwas speichert, kann man mit Glück auch noch ein spätsommerliches Bad nehmen.

Hotel-Tipp: Das Landhaus Stricker in Tinnum ist perfekter Ausgangspunkt für alle Natur-Erkundungen. Und für den Genuss. Sternekoch Holger Bodendorf begeistert im Restaurant SIEBZEHN84 mit tollen Gaumenfreuden.