× Urlaub für Sport-Fans: Tipps für einen Aktivurlaub auf den Balearen

Trendsport: Die besten SUP-Hotspots Auf die Bretter, fertig, los. Stand-up-Paddling erlebte in den letzten Jahren einen regelrechten Boom. Egal ob auf Gran Canaria, Fidschi, Aruba, den britischen Jungferninseln, in Florida oder Frankreich – wir haben die Hotspots für den Trendsport am Wasser.