× Urlaub im Herbst: Diese Reiseziele sind in Europa angesagt

Der Herbst ist die perfekte Zeit für eine Reise. Viele europäische Traumziele locken mit milden Temperaturen und günstigen Preisen. Wo es im Herbst besonders schön ist, verrät ein neues Ranking des Reiseführers „Lonely Planet“.

Ein Urlaub im Herbst hat viele Vorteile: Die Touristenmassen haben sich verabschiedet, die Hitze ist nicht mehr unerträglich und die Preise sind meist günstiger als zur Hauptsaison. Ein neues Ranking von „Lonely Planet“ gibt Aufschluss darüber, wo es sich im Herbst am besten entspannen lässt. Bewertet wurde nach unterschiedlichen Kriterien, beispielsweise an welchen Stränden auch noch im Herbst Badespaß angesagt ist oder wo Sie zu dieser Jahreszeit gut wandern können.

Die schönsten Reiseziele im Herbst

Platz 5: Kopenhagen, Dänemark

Ein Städtetrip nach Kopenhagen lohnt sich allemal. Die trendige Design-Metropole bietet unzählige Sehenswürdigkeiten, die man am besten zu Fuß oder per Fahrrad erkunden kann. Besonders im Herbst lassen sich die kulturellen Hotspots entdecken, denn da bleiben Sie von Touristenmassen verschont und die Stadt zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Zudem ist Kopenhagen für seine kulinarische Vielfalt bekannt, was sie zu einem Paradies für Foodies macht.

Platz 4: Montenegro

Nach wie vor gilt Montenegro als Geheimtipp unter den europäischen Urlaubszielen. Vor allem die beeindruckende Bergwelt macht das kleine Balkanland zu einem perfekten Wander-Hotspot. Dank des milden Klimas können Sie bis in den November wandern und müssen sich die Wege nur mit wenigen anderen teilen. Ein besonders Highlight ist der Durmitor-Nationalpark, der zum Unesco-Welterbe gehört und mit seiner landschaftlichen Vielfalt lockt.

Platz 3: Umbrien, Italien

Häufig wird Umbrien von der Nachbarregion Toskana überschattet. Dabei hat die italienische Region Umbrien viel zu bieten und wird auch das „grüne Herz Italiens“ genannt. Hier locken hügelige Landschaften und historische Städte ebenso wie die lokale Küche. Was im Herbst nicht fehlen darf: Ein Tropfen des besten regionalen Weins, denn im Herbst ist in Umbrien Weinlese. Trüffel-Liebhaber:innen kommen hier ebenfalls ganz auf ihre Kosten.

Platz 2: Dodekanes, Griechenland

Die Dodekanes-Inseln, zu der auch Rhodos gehört, liegen in der Nähe der westlichen Küste der Türkei und bieten auch im Herbst die besten Voraussetzungen für Insel-Hopping. Das Wetter ist noch überwiegend warm und trocken und auch das Meer hat eine angenehme Badetemperatur. Viele der großen Inseln sind per Fähre miteinander verbunden, mit der Sie malerische Buchten und karge Berglandschaften besuchen können.

Platz 1: Sevilla, Spanien

Ideal für alle Städtefans im Herbst ist die spanische Stadt Sevilla. Die Hauptstadt der südspanischen Region Andalusien punktet mit warmen Temperaturen und einer historischen Altstadt. Im Herbst müssen Sie vor den vielen Sehenswürdigkeiten nicht lange Schlange stehen und in der Stadt genießen Sie mehr Ruhe als im Sommer. Auch kulinarisch gibt es viel zu entdecken, denn Sevilla gilt als Ursprungsort der Tapas.