× City-Ziele für einen Wochenend-Trip im Herbst

Plagt auch Sie das Fernweh, aber es fehlt die Zeit? Wir stellen zehn Kurztrips in die angesagtesten Städte Europas vor, die uns in diesem Herbst mit Kultur, wunderschönen Parks, tollen Shopping-Möglichkeiten oder neuen Sehenswürdigkeiten begeistern.

Mit dem Ende des Sommers ist der Urlaub noch lange nicht zu Ende. Denn jetzt beginnt die beste Zeit für coole Weekend-Trips in europäische Städte. Nachstehend zeigen wir die 10 City-Ziele, die einen Besuch unbedingt wert sind.

Paris

Gerade im Herbst sind Spaziergänge in der Stadt der Liebe ein ganz besonderes Erlebnis, denn jetzt zeigen sich Parks wie die Tuilerien oder der Jardin du Palais Royal in rot-goldenem Kleid. Im berühmten Café de Flore genießt man Versuchungen à la Chocolat chaud à l’ancienne, dickflüssige, pure Schokolade. Viel mehr als nur ein Kakao!

Fashionistas dürfen sich die Fashion Week (heuer von 23. September bis 11. Oktober) nicht entgehen lassen, eine Woche lang steht dann die Modestadt kopf. Und ohne langes Anstehen den Eiffelturm mit Guide besichtigen und bis zur Spitze gelangen, das funktioniert am besten mit dem Viator Ticket (www.viator.com) ab 39 Euro.

Amsterdam

In der Stadt der 165 Grachten lässt es sich herrlich flanieren, nicht umsonst zählt die Hauptstadt der Niederlande zu den beliebtesten Citys in ganz Europa. Am besten man beginnt den herbstlichen Rundgang in einem der künstlerischsten Bezirke der Stadt, Jordaan. Der Stadtteil umfasst die westliche Seite des Grachtengürtels zwischen der Prinsengracht und der Lijnbaansgracht bis zur Leidsegracht und ist ein pulsierender, moderner und junger Bezirk. In Jordaan leben viele Künstler, Designer und junge Familien, die ihre Kinder mit dem „Bakfiets“ (Transportfahrrad) zur Schule bringen. Apropos: Es ist überhaupt eine gute Idee, Amsterdam per Bike zu erkunden. Fahrradvermietung und geführte Touren gibt’s z. B. bei www.getyourguide.de.

München

Der Englische Garten ist Münchner Lebensart pur – und das seit über 225 Jahren. Die weitläufige Anlage hat das ganze Jahr über viel zu bieten, das goldene Naturschauspiel im Herbst sollte man sich aber nicht entgehen lassen. Der Chinesische Turm mit seinem Biergarten ist die ideale Möglichkeit einzukehren – hier ist die Stimmung immer gut und mit Blasmusik sogar noch besser. Und wer hinterher noch immer hungrig ist: Am Viktualienmarkt, dem Paradies für Schlemmer, findet sich alles von exotischen Delikatessen bis zu Münchner Brotwaren, von Fischspezialitäten bis zu bayerischen Schmankerln. Übrigens: In enger Nachbarschaft zum Viktualienmarkt erstreckt sich die wieder aufgebaute, denkmalgeschützte Schrannenhalle, die detto zu kulinarischen Entdeckungsreisen einlädt. Herbst-Highlight: Natürlich das Oktoberfest von 21. September bis 6. Oktober).

Venedig

Die italienische Lagunenstadt ist eines der Top-Reiseziele Europas. Mit ihrem mediterranen Flair, den unglaublichen Sehenswürdigkeiten und der wundervollen Architektur gehört die Stadt auf jede Reise-Bucketlist. Besonders der Spätherbst ist die perfekte Jahreszeit, um die romantische Stimmung der Stadt in vollem Umfang erleben zu können. Jetzt ist die Lagunenstadt frei von den Touristenmassen des Sommers, vor dem Dogenpalast heißt es nicht mehr ganz so lange anstehen und den Markusplatz erlebt man (beinahe) menschenleer. Und wer die ultimative Ruhe sucht: Die venezianische Insel Burano ist mit den bunten Häusern und der Kirche San Martino einfach malerisch. Tipp: Noch bis zum 24. November läuft die 60. Biennale von Venedig , Tickets gibt’s online unter www.labiennale.org. Wer nicht vor geschlossenen Türen stehen will: Montags hat die Biennale nicht geöffnet!

London

Wenn sich Grün in Kupfer und Gold verwandelt, lockt es viele in die Parks der Metropole. In den Kew Gardens, auf dem 200 Meter langen Treetop Walkway, kann man das kunterbunte Spiel sogar aus der Vogelperspektive betrachten. Grusel-Tipp für Familien: Besonders mystisch und geheimnisvoll präsentiert sich in diesem Jahr das Halloween Special „Dark Arts“ der Warner Bros. Studio Tour London: Vom 13. September bis zum 10. November 2024 empfängt die Studio Tour ihre Besucher in schaurig schöner Atmosphäre sowohl mit altbekannten Features, wie den schwebenden Kürbissen in der Großen Halle, als auch mit neuen Elementen wie plötzlich erscheinenden Dementoren. Das Special ist im regulären Eintrittspreis inbegriffen. Tickets sind ausschließlich im Voraus buchbar und erhältlich unter: www.wbstudiotour.co.uk

Hamburg

Gummistiefel, Mantel und Schal dürfen bei einem herbstlichen Ausflug in die Hafenstadt nicht fehlen. Ein besonders guter Grund, um die Hansestadt für einen Kurztrip zu besuchen: das faszinierende Wahrzeichen, die Elbphilharmonie. Abgesehen vom architektonischen Highlight: In Hamburg lässt sich der Herbst perfekt genießen: Hier ist man immer schnell an einem Kanal oder See. Und viele Parks lassen den Alltagsstress vergessen, wie z. B. Rondeelteich (Winterhude), Innocentiapark (Harvestehude) oder die Harburger Berge. Tipp für alle Partytiger: Das Reeperbahn Festival von 18. bis zum 21 September. Das Musik-Event ist mittlerweile Europas größtes Clubfestival und zählt zu den weltweit wichtigsten Veranstaltungen der Musikbranche. Wer im Herbst auf dem Hamburger Kiez spielt, hat gute Chancen schon bald die Hallen dieser Welt zu füllen. Immerhin hatte hier kein Geringerer als Ed Sheeran sein Debüt. Tickets gibt’s unter: www.reeperbahnfestival.com

Bologna

Pasta und Pumps, Parmesan und Boutiquen – Bologna ist die perfekte City für ein ultimatives Schlemmer-und Shoppingwochenende. Mit vollen Einkaufstaschen lässt man sich in einem der vielen Restaurants nieder, genießt einen Teller Tortellini, nippt genüsslich am Lambrusco oder gönnt sich noch eine Kugel vom geliebten italienischen Gelati. Auch Kulturliebhaber werden dieser Stadt nicht satt, gibt es doch unzählige Palazzi, Kirchen und - ja das auch! - schiefe Türme. Den Regen braucht man übrigens nicht zu fürchten. Fast die ganze Stadt lässt sich in Arkaden durchwandern.

Stockholm

Wenn sich in den Alleen der schwedischen Hauptstadt die Bäume bunt verfärben und die Sonne etwas früher untergeht, kann man hier eine wunderbare Zeit verbringen. Golden erscheint die Altstadt Gamla Stan in der Herbstsonne. Hier liegen viele bedeutende Gebäude wie das Königliche Schloss oder die Storkyrkan. „Stockholms Balkon“ wird der Aussichtsplatz Fjällgatan auf Södermalm genannt. Von hier genießt man einen überwältigenden Rundblick über Stockholm – von Skeppsbron über Gamla Stan bis hin zum Stadtteil Djurgarden mit seinen vielen Museen. U-Bahnen zählen allgemein nicht wirklich zu den Sehenswürdigkeiten. Nicht so in Stockholm, denn dort gelten die U-Bahn-Stationen als längste Galerie der Welt und lokale Künstler präsentieren ihre Meisterwerke.

Kopenhagen

Last but not least sollten Sie für einen Weekender auch die dänische Hauptstadt in Betracht ziehen. Kopenhagen ist nicht nur World Capital of Architecture 2023 sondern auch die grünste Stadt Europas. Und die beste Fahrradstadt der Welt, die sogar über Radautobahnen verfügt. Insta-tauglich und ein Muss in der City ist Nyhavn mit den kleinen bunten Häusern, die den Kanal säumen. Tipp: Genießen Sie die pulsierende Atmosphäre, setzen Sie sich in eines der vielen Restaurants am Wasser und lassen Sie sich ein kaltes Bier und ein Sandwich schmecken. Übrigens: Zur Weihnachtszeit gibt es hier einen gemütlichen Weihnachtsmarkt mit Glögg und sehr viel Hygge.

In Kopenhagen finden Sie auch jede Menge Anlaufsstellen für einen herbstlichen Shoppingtrip: Beginnen Sie auf der Shoppingmeile Strøget, der längsten und ältesten Fußgängerzone der Welt, die durch das Stadtzentrum führt. Hier finden Sie beinahe alle bekannten dänischen und internationalen Marken und dänische Designs. Heißer Tipp: Für das beste Einkaufserlebnis in Kopenhagen sollten Sie auf keinen Fall die Seitenstraßen von Strøget verpassen, insbesondere auf der parallel verlaufenden Straße Strædet finden Sie kleine Boutiquen und Vintage-Läden. Bestes neues Hotel: Das 25hours Paper Island, nur wenige Schritte von Nyhavn entfernt und umgeben von Wasser auf Christiansholm.