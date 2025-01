× Überraschende Geheimtipps: Diese Städte sollten Sie 2025 unbedingt besuchen

Inspiration für neue städtereisen gesucht? Die Reiseprofis von Lonely Planet verraten die besten Städte 2025 in aller Welt. Von Toulouse in Frankreich bis Edmonton in Kanada: Wir stellen die neuen, schönsten City-Trips der Welt vor.

Alle Jahre wieder küren die Reiseprofis von Lonely Planet die besten Städte des Jahres. Für 2025 wurden beispielsweise so unterschiedliche Citys wie Toulouse in Frankreich oder Puducherry in Indien auserkoren. Und so urteilten die Expertinnen und Experten von Lonely Planet im Detail...

Toulouse/Frankreich

Oft als „Paris im Kleinformat“ bezeichnet, ist Toulouse eine labyrinthartige Stadt, die von Kunstgalerien in umgebauten Industriegebäuden, hervorragendem Essen und malerischen Uferpromenaden von Flüssen und Kanälen geprägt ist. Die Lonely Planet-Reiseprofis raten: „Plane deinen Besuch zur Wiedereröffnung des Musée des Augustins im Jahr 2025 – ein ehemaliges Kloster aus dem 14. Jahrhundert, das seit 1795 ein Highlight der Kunstszene von Toulouse ist!“

Puducherry/Indien

An der Bucht von Bengalen im Süden Indiens gelegen, zieht Puducherry (ehemals Pondicherry) Besucher mit seiner gallischen Architektur an, die von der Geschichte als französische Kolonie bis 1954 zeugt, sowie mit seinen Tempeln und spirituellen Zentren. Jetzt lädt die Stadt auch Strandliebhaber ein – dank einer Initiative zum Wiederaufbau der sandigen Küste.

Bansko/Bulgarien

Bekannt als Wintersportort, befindet sich Bansko im Wandel zu einem Alljahresziel für Outdoor-Erlebnisse. Außerdem hat sich dieses charmante bulgarische Dorf zu einem der führenden Zentren für digitale Nomaden entwickelt und zieht Remote-Worker und Abenteuerlustige gleichermaßen an.

Chiang Mai/Thailand

Chiang Mai begeistert mit seinem eleganten Mix aus unverwechselbaren Aromen. In dieser Stadt dreht sich bei den Begrüßungen oft alles darum, ob man schon gegessen hat, was die zentrale Rolle des Essens in der thailändischen Kultur unterstreicht. Von leidenschaftlichen Diskussionen über das beste Gemüse für ein Basilikum-Stir-Fry bis hin zur Perfektionierung der komplexen Geschmäcker von süß, sauer, salzig und scharf – die thailändische Küche feiert die Kunst der Geschmackskomplexität.

Genua/Italien

Wenige Orte in Italien sind unentdeckt, aber Genua wirkt wie ein gut gehütetes Geheimnis. Mit einer neuen Hochgeschwindigkeitsbahn, die in Planung ist, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, diese prächtige Stadt zu erkunden, die mit herausragender Kulinarik, einer atemberaubenden Küste und einem wohlverdienten Ruf als eine der historisch und kulturell lebhaftesten Städte Italiens aufwarten kann.

Pittsburgh/USA

Was für ein Lebensgefühl, das Pittsburgh ausstrahlt! Diese Stadt im Mittleren Westen verbindet ihre industrielle Vergangenheit mit der kreativen Gegenwart. Die Erschwinglichkeit und der Charme ziehen allerlei Künstler und Kreative an. Die Reiseprofis raten: „Spaziere die Butler Street entlang, um den Vibe in den örtlichen Cafés, Boutiquen, Restaurants und Brauereien zu erleben. Bald wirst du die besondere Magie von Pittsburgh verstehen – bezaubernd und vertraut zugleich!“

Osaka/Japan

Es ist nur passend, dass die Expo, die größte Ausstellung für innovative Designs und wissenschaftliche Erfindungen der Welt, 2025 zum zweiten Mal in Osaka stattfindet. Schließlich gehört die Stadt gehört zu den offensten und dynamischsten in Japan. Die Reiseprofis raten: „Schlendere durch erstklassige Museen und lass dir die köstlichsten japanischen Gerichte der Stadt nicht entgehen, wobei sich leckere vegane, vegetarische und glutenfreie Optionen leicht finden lassen!“

Curitiba/Brasilien

Curitiba – eine Stadt, die sowohl ihre Einwohner als auch ihre Besucher schätzt und ein intensives, aber entspanntes Erlebnis bietet. Tipp der Lonely Planet-Expertinnen und Experten: „Schwing dich auf ein E-Bike, um die einzigartigen Sehenswürdigkeiten zu erkunden, z.B. das architektonische Juwel Museu Oscar Niemeyer oder einen der größten Parks der Stadt, Barigui. Dieser Park betreibt seine Einrichtungen mit einer kleinen Wasserkraftanlage, die eine künstliche Wasserfall- und Seenlandschaft speist!“

Palma de Mallorca/Spanien

Eine lebendige Food- und Kunstszene, ein reiches Erbe an Handwerkskunst und historische Monumente treffen in der stilvollen Stadt Palma auf der sonnigen Baleareninsel Mallorca aufeinander. Im Jahr 2025 wird diese alte, am Mittelmeer gelegene Regionalhauptstadt eine umweltfreundliche Uferpromenade einweihen. Tipp der Experten: „Vermeide unbedingt die Hochsaison und erlebe, wie Palma zu einem dynamischen ganzjährigen Reiseziel gewachsen ist. Aktuell arbeitet die Stadt daran, den Tourismus mit den Bedürfnissen der Einwohner in Einklang zu bringen!“

Edmonton/Kanada

Edmonton in Alberta ist seit langem für sein Fringe-Festival und das Boho-Viertel Old Strathcona bekannt. Heute setzt die Stadt verstärkt auf ihre Innenstadt mit der Eröffnung des Ice District, dem zweitgrößten Sport- und Unterhaltungszentrum in Nordamerika. Der ganzjährig geöffnete Park beherbergt im Winter ein Schneelabyrinth, Eisrutschen und eine Eislaufbahn. Tipp der Reiseprofis: „Intensiviere deinen Besuch, indem du im Royal Alberta Museum in der Human History Hall mehr über die indigenen Geschichten erfährst!“