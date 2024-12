× Eines in Europa: Diese 10 Länder haben den wenigsten Tourismus

Die Welt ist voller faszinierender Orte, doch einige Länder bleiben vom Massentourismus nahezu unberührt. Basierend auf Daten der Weltorganisation für Tourismus sind das die zehn am wenigsten besuchten Länder weltweit, und eines davon ist sogar in Europa.

Reisen ist für viele Länder ein echter Wirtschaftsfaktor, vor allem in beliebten Destinationen wie Frankreich, Spanien oder den USA. Bangkok ist mit 22 Millionen Touristen jährlich der ungeschlagene Spitzenreiter, gefolgt von Paris mit 19,1 Millionen. Es gibt jedoch Länder, die noch nicht vom Massentourismus überrannt werden. Die zehn am wenigsten besuchten Länder weltweit hat die Weltorganisation (UNWTO) ausgewertet.

Diese 10 Länder haben den wenigsten Tourismus

10. Angola

Angola ist nach wie vor ein echtes Abenteuerziel. Der jahrzehntelange Bürgerkrieg, der 2002 endete, hat viele Regionen unberührt hinterlassen - eine außergewöhnliche Landschaft, die es so nirgends auf der Welt zu sehen gibt. Bis 2017 hat sich das Land kaum für Tourismus geöffnet, inzwischen hat sich das gebessert aber es ist immer noch eher schwer zugänglich. Stromausfälle, das Tropenklima und die schlechte Infrastruktur sind herausfordernd, aber ideal für Menschen, die Abenteuer lieben.

9. Burkina Faso

Burkina Faso fühlt sich weit entfernt von Kapitalismus und Globalisierung an. Das Land ist tief in Traditionen verwurzelt, mit Maskentänzen, Lehmmoscheen und nomadischen Tuareg-Gemeinschaften. Doch die Sicherheitslage sorgt immer wieder für Probleme. Wegen Terroranschlägen, Kriminalität und Entführungen bleiben die meisten Touristen in der Hauptstadt Ouagadougou. Für die Regionen außerhalb der Hauptstadt gibt es eine Reisewarnung mit der höchsten Sicherheitsstufe 5 von 6, der Rest des Landes hat Sicherheitsstufe 3 von 6.

8. Cookinseln

Die Cookinseln im Südpazifik bestehen aus 15 Inseln und sind so groß wie Westeuropa, aber nur von 15.000 Menschen bevölkert. Hier fühlt man sich richtig abgelegen von der Welt. Inmitten tropischer Natur gibt es viele Abenteuer, vom Hochseefischen bis hin zu Mountainbiking. Auch wenn der Archipel immer beliebter bei Backpackern wird, bleibt die abgelegene Lage ein Grund, warum der Inselstaat noch relativ wenig Touristen anzieht. Flüge sind oft teuer und mit mehreren Umstiegen verbunden, entweder über Neuseeland oder Los Angeles.

7. Liechtenstein

Jährlich kommen nur etwa 80.000 bis 101.000 Besucher in das kleine europäische Land Liechtenstein. Das sechstkleinste Land der Welt ist bekannt für seinen Reichtum und die Alpenlandschaft. Für Touristen ist Liechtenstein vor allem ein Paradies für Wanderungen.

6. Papua-Neuguinea

Papua-Neuguinea, mit seiner riesigen kulturellen Vielfalt und atemberaubenden Natur, ist ein echtes Juwel im Pazifik. Doch trotz seiner beeindruckenden Regenwälder, Korallenriffe und wilden Tierwelt bleibt es ein weniger frequentiertes Ziel. 2022 kamen nur 69.000 Reisende – deutlich weniger als seine Nachbarn wie Fidschi. Der Grund liegt oft in der unsicheren Lage: Überfälle sind keine Seltenheit, und es gibt immer wieder Reisewarnungen.

5. Vanuatu

Vanuatu, mit seinen 83 Inseln im Südpazifik, ist nicht nur ein Paradies für Tropenfans, sondern auch ein kulturelles Schatzkästchen. Hier werden über 113 Sprachen und zahlreiche Dialekte gesprochen, was das Land zu einer der vielfältigsten Regionen der Welt macht. Trotz der traumhaften Strände und des türkisblauen Wassers blieben 2022 nur 65.000 Touristen, auch wegen der hohen Reisekosten. Nachdem Air Vanuatu 2024 Probleme hatte, sieht es jetzt jedoch so aus, als würde sich der Tourismus langsam erholen.

4. Samoa

Samoa, die Wiege Polynesiens, beeindruckt mit seiner wilden Natur und traumhaften Landschaften. Trotz weißer Strände und unberührter Regenwälder kamen 2022 nur 51.000 Besucher. Die größten Inseln, Upolu und Savai'i, bieten ein echtes Naturparadies. Savai'i begeistert mit Lavafeldern, dichtem Regenwald und versteckten Pools, während Upolu mit der Hauptstadt Apia und tollen Tauchplätzen an der Küste punktet. Wer richtig viel sehen will, kann den gesamten Archipel, inklusive des zu den USA gehörenden American Samoa, auf einer Rundreise erkunden.

3. Tonga

Tonga, das "Königreich der Freundlichen Inseln", besteht aus 176 Inseln, von denen nur 40 bewohnt sind, doch die sind leicht zu erreichen. Trotz seiner Vielfalt kamen 2022 nur 22.000 Besucher. Der Archipel, der nie kolonialisiert wurde, gilt als echter Geheimtipp. Statt auf schnelle touristische Entwicklung setzt Tonga auf den Erhalt polynesischer Traditionen und Rituale – eine entspannte Atmosphäre, die sich in der Ruhe der Inselbewohner widerspiegelt.

2. Bhutan

Nur 21.000 Menschen kamen im Jahr 2022 nach Bhutan. Das Land schützt sich vor Massentourismus, indem es Reisenden vorschreibt, im Voraus Pakete für Unterkunft, Verpflegung und Transport zu buchen, sonst gibt es kein Visum. Der hohe Tagessatz der Tourismussteuer schreckt viele ab, dieser beläuft sich nämlich auf 250 US-Dollar. Weil der Tagessatz viele Touristen abschreckt, gibt es bis August 2027 eine Ermäßigung von 50 Prozent, wenn Reisende die Gebühr in Dollar zahlen.

1. Kiribati

Kiribati, der abgelegene pazifische Inselstaat, ist das am wenigsten besuchte Land der Welt, mit nur etwa 2000 Besuchern im Jahr 2022 – ein drastischer Rückgang seit 2019. Hauptursachen sind die Auswirkungen von Covid-19, schlechte Infrastruktur und extreme Wetterereignisse, die durch den Klimawandel verstärkt werden. Die Inseln sind für ihre atemberaubenden Atolle und das UNESCO-Weltnaturerbe der Phoenix-Inseln bekannt, aber die Erreichbarkeit bleibt schwierig. Flüge aus Fidschi, Nauru und den Marshallinseln sind unregelmäßig, und Reisende müssen mit Verspätungen rechnen. Besonders besorgniserregend ist der steigende Meeresspiegel, der eine große Bedrohung für die niedrigen Inseln darstellt.