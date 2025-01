× Achtung: In diesen beliebten Reisezielen werden Touristen am häufigsten bestohlen

Es ist der Albtraum eines jeden Reisenden: Einmal nicht aufgepasst und plötzlich sind Geldbörse oder Handy verschwunden. Ein Taschendieb hat zugeschlagen. Bei welchen Reisezielen Sie besonders vorsichtig sein sollten, zeigt ein neues Ranking.

Beliebte Reiseziele ziehen nicht nur Touristen an, sondern leider auch Langfinger – eine unangenehme Überraschung, die jede Reise gründlich ruinieren kann. Für das Diebstahl-Risiko-Ranking hat die Vermittlungsplattform „Paul Camper“ die meistbesuchten Städte Europas einmal genauer unter die Lupe genommen – von Barcelona über Zürich bis Istanbul. In die Analyse flossen Daten zu Taschen- und Kfz-Diebstählen ein, basierend auf Polizeistatistiken, lokaler Berichterstattung und Eurostat. Anhand dieser Informationen wurde berechnet, wie oft Touristen tatsächlich Opfer von Dieben werden.

Platz 1: Mailand: Ein Paradies für Taschendiebe

Die italienische Metropole ist berühmt für Mode, Kunst und kulinarische Genüsse – aber leider auch für Taschendiebstähle. In Mailand wird statistisch gesehen jeder 162. Tourist bestohlen. Die geschäftigen Straßen, überfüllten öffentlichen Verkehrsmittel und touristischen Hotspots wie der Mailänder Dom und die Galleria Vittorio Emanuele II sind für Diebe ein gefundenes Fressen. Tipp: Tragen Sie Ihre Wertsachen nah am Körper und meiden Sie unübersichtliche Situationen.

Platz 2: London

Die britische Hauptstadt zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern an. Doch auch hier lauern Gefahren. Einer von 367 Touristen wird Opfer eines Diebstahls. Besonders auf beliebten Märkten wie Camden oder Portobello Road sowie in der Nähe von Sehenswürdigkeiten wie dem Buckingham Palace oder dem Tower of London sind Taschendiebe aktiv. Bleiben Sie wachsam und lassen Sie Ihr Handy oder Ihre Geldbörse niemals unbewacht liegen.

Platz 3: Edinburgh

Edinburgh überrascht auf Platz 3 der Liste. Obwohl die Hauptstadt Schottlands mit ihrem historischen Charme und der atemberaubenden Burg ein eher beschauliches Ziel zu sein scheint, wird hier einer von 450 Touristen Opfer eines Diebstahls. Besonders in den engen Gassen der Altstadt und während Festivals sollten Sie ein Auge auf Ihre Habseligkeiten haben.

Platz 4: Rom

Rom ist leider ebenfalls bekannt für seine geschickten Taschendiebe. Statistisch gesehen wird jeder 250. Tourist bestohlen. Dieses Jahr ist besondere Vorsicht geboten, da im heiligen Jahr Millionen von Besuchern erwartet werden. Besonders in der Nähe von Sehenswürdigkeiten wie dem Kolosseum, dem Trevi-Brunnen und den Vatikanischen Museen sind Diebe unterwegs. Beliebte Tricks sind Ablenkungsmanöver, wie das vermeintliche „Verlieren“ eines Gegenstands vor Ihren Füßen.

Platz 5: Stockholm

Die schwedische Hauptstadt schließt die Top 5 ab, mit einer Diebstahlrate von einem Opfer pro 322 Touristen. Obwohl Stockholm als eine der sichereren Städte Europas gilt, sind vor allem überfüllte Orte wie die Altstadt Gamla Stan oder öffentliche Verkehrsmittel wie die Tunnelbana Ziel von Dieben. Ein häufiger Trick: Ablenkung durch Gruppen von Menschen.

In diesen Städten sind Sie vergleichsweise sicher

Wer nach Istanbul, Prag oder Budapest reist, kann aufatmen: In diesen Städten ist das Risiko, Opfer eines Taschendiebstahls zu werden, vergleichsweise gering. In Istanbul liegt die Wahrscheinlichkeit bei lediglich 1 zu 1.491. In Prag wird statistisch gesehen einer von 857 Touristen bestohlen, und in Budapest trifft es einen von 914 Besuchern. Trotzdem gilt auch hier: Wachsamkeit ist immer eine gute Reisebegleitung.

Tipps für Ihre Sicherheit:

Wertsachen am Körper tragen

Nutzen Sie Bauchtaschen, Geldgürtel oder sichere Rucksäcke.

Achtsamkeit bei Menschenansammlungen

Besonders an stark frequentierten Orten ist Wachsamkeit gefragt.

Misstrauen bei Ablenkungsmanövern

Fallen Sie nicht auf scheinbar hilfsbereite Personen herein.