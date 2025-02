Sie planen Ihren nächsten Urlaub und suchen nach einer besonderen Unterkunft? Europa bietet eine Vielzahl einzigartiger Airbnbs, die Ihren Aufenthalt unvergesslich machen. Hier sind zehn der schönsten Unterkünfte, die Sie in Betracht ziehen sollten:

Geheimtipp Unterkünfte: Die schönsten Airbnbs in Europa

1. Cave House von Cycladica, Santorini, Griechenland

Erleben Sie das authentische Santorini in diesem traditionellen Höhlenhaus. Mit seiner weißen, organischen Architektur fügt es sich nahtlos in die Klippen der Insel ein und bietet atemberaubende Ausblicke auf die Ägäis. Die minimalistische Einrichtung und der private Pool machen es zum perfekten Rückzugsort für Paare.

2. Haus auf dem Wasser, Frankreich

Für alle, die das Wasser lieben, ist dieses schwimmende Haus in Frankreich ideal. Es bietet modernen Komfort und ermöglicht es Ihnen, direkt von Ihrer Terrasse ins Wasser zu springen. Ein einzigartiges Erlebnis, das Ruhe und Naturverbundenheit vereint.

3. Tiny House Kaseke, Estland

Dieses charmante Tiny House in Estland besticht durch sein durchdachtes Design und seine gemütliche Atmosphäre. Umgeben von Wald und Natur ist es der ideale Ort für alle, die dem Alltag entfliehen und die Ruhe genießen möchten.

4. Haus am Strand, Camber Sands, Großbritannien

Dieses Beachhouse in England liegt direkt an einem einsamen Strand in der Nähe von Camber Sands. Mit seiner modernen Ausstattung und der unmittelbaren Nähe zum Meer bietet es die perfekte Kulisse für einen erholsamen Urlaub.

5. Hausboot in Amsterdam, Niederlande

Erleben Sie Amsterdam aus einer neuen Perspektive auf diesem stilvollen Hausboot. Mit modernem Design und zentraler Lage bietet es eine einzigartige Unterkunft für Ihren Städtetrip.

6. Private Trullo Suite Martodda, Apulien

Die Trullos sind traditionelle Steinhäuser mit konischen Dächern, die einzigartig im Itria-Tal in Apulien sind und jetzt eine eigene Kategorie auf Airbnb haben. Die Trullo stammten sogar teilweise aus dem Jahr 1714, doch keine Sorge sie wurden innen geschickt modernisiert.

7. Glashaus Blár, Island

Dieses abgelegene Airbnb im Süden Islands liegt in einer oft schneebedeckten Lavawüste und bietet eine atemberaubende, andere Welt. Besonders reizvoll ist das Cottage selbst: Boden-to-Decke-Fenster, sogar im Badezimmer, bieten einen Blick auf Vulkane. Das Schlafzimmer ist komplett verglast, einschließlich des Daches, sodass man unter den Sternen – und vielleicht den Nordlichtern – schlafen kann.

8. Bed & Breakfast in der Lombardei, Italien

In diesem italienischen B&B wachen Sie in einem kunstvoll verzierten Schmiedeeisenbett unter einer eleganten Stuckdecke und einem Kronleuchter auf. Der markante Schachbrettboden führt Sie zu Ihrem eigenen Bad in der romantischen Residenz aus dem 18. Jahrhundert. Der Palazzo Salis liegt in der charmanten Stadt Chiavenna, nahe der Schweizer Grenze und dem Comer See.

9. Chateau Des Poetes Keep, Frankreich

Haben Sie schon immer davon geträumt, mit Ihren Liebsten oder Freunden in einem Schloss zu residieren? In Sèvremont im Pays de la Loire können zwei Flügel des über 900 Jahre alten Chateau Des Poetes über Airbnb gebucht werden. Die Eigentümer wohnen im Haupttrakt des Schlosses. Jede der drei Schloss-Suiten bietet einen eigenen Eingang sowie einen privaten Garten oder eine Terrasse.

10. Ein Spiegelhaus in Raelingen, Norwegen

Eine Seite des kompakten Hauses ist mit einem großen Spiegel bedeckt, sodass es aus einem bestimmten Winkel völlig unsichtbar ist. Auf der gegenüberliegenden Seite ist die Hütte komplett verglast, mit einem gewölbten Dach, das eine gemütliche Schlafnische mit atemberaubendem Blick bietet. Im Inneren befinden sich ein Doppelzimmer, ein eigenes Badezimmer und eine Küchenzeile, die ruhige Ausblicke auf den See bieten.

Diese Airbnbs sind äußerst beliebt, also lieber schnell zuschlagen, falls Ihr gewünschter Urlaubstermin frei ist.