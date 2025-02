Wissen die wenigsten: Mit diesen Tricks bekommen Sie ein Gratis-Upgrade im Hotel

Urlaubs-Inspiration 2025: Die spannendsten Hotel-Eröffnungen in Südeuropa In den beliebtesten Urlaubsländern eröffnen jetzt viele Hotels ganz neu oder zeigen sich frisch renoviert in neuem Glanz. Wir präsentieren die besten Openings in Südeuropa, die jetzt unbedingt auf Ihre Bucketlist gehören.