Überraschungsaufritt: „Bergdoktor“-Star Hans Sigl Gastjuror in Musikshow

Der "Bergdoktor"-Star Hans Sigl ist bekannt als Schauspieler und Moderator. Doch nun versucht er sich als TV-Juror bei einer ausländischen Musikshow.

Der Terminkalender ist bei Hans Sigl voll. Gerade wurde er fertig mit den Dreharbeiten zu der 19. Staffel der ZDF-Kultserie "Der Bergdoktor" am Wilden Kaiser. Danach geht es schon in die Wachau. Dort moderiert er an der Seite von Barbara Schöneberger (51) in Rossatzbach am 19. und 20. September die "Starnacht aus der Wachau".

Trotzdem fand der "Bergdoktor" Zeit, um bei einer ungarischen Musikshow "Sztárban Sztár All Stars" als Juror aktiv zu sein. In einem 20 Minuten langen Video auf seinem Instagram-Kanal ist dieser besondere Moment zu sehen.

Beliebt in Ungarn

Anfang September war er dort zu Gast. Bei der Show covern ungarische Promis Hits internationaler Superstars. In einem Interview mit "TV-MEDIA" erzählte Hans Sigl: "Es hat sich so ergeben, dass man mich über die Kontakte eines Journalisten als Gast-Juror eingeladen hat."

Er erklärte: "Die haben jede Woche einen internationalen Gast in der Jury. Das war super interessant und auch wahnsinnig amüsant." In Ungarn ist der "Bergdoktor" kein Unbekannter. Im dortigen Fernsehen gilt die Serie seit 16 Jahren als Dauerbrenner.

Anstrengende Show

Die Fan-Base ist groß. Bei einem Fan-Treffen vor Sendungsbeginn waren laut Sigls Angaben rund 2.000 Leute. Alle haben darauf gewartet, ein Autogramm und Foto mit ihrem Lieblings-Doktor zu ergattern.

Doch wie wurde die Sprachbarriere überwunden? Laut Sigl waren während der Sendung hinter den Kulissen gleich zwei Simultanübersetzer im Einsatz. Er sagte: "Ich habe die beiden Kollegen nach der Sendung getroffen, die waren nassgeschwitzt, weil die Show ein irres Tempo hat."