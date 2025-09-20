Sat.1: TV-Aus für "The Biggest Loser"

TV-Aus für die bekannte Show "The Biggest Loser"! In 16 Staffeln konnte man mitsehen, wie übergewichtige Teilnehmer innerhalb weniger Wochen abnahmen. Die Serie entwickelte sich schnell zum Kult im TV. Doch nun scheint die Show vor dem Ende zu stehen.

Wie die deutsche "Bild" erfuhr: Sat.1 hat sich entschieden, dass es im Jahr 2026 keinen neuen Kilo-Kampf geben wird

Aus Senderkreisen sei zu hören, „The Biggest Loser“ würde sich in diesem Herbst zunächst eine „kreative Pause“ gönnen. Die Sendersprecherin bestätigte der deutschen Zeitung: „The Biggest Loser’ pausiert 2026.“

Theiss: "Viel mehr als nur ein Job"

Quotentechnisch soll es zuletzt eher weniger blumig ausgesehen haben. Das Finale im April erreichte in der Primetime nur 960.000 Zuschauer (5,5 Prozent Marktanteil). Da die Sendung zudem im Ausland produziert werde, sei sie auch nicht besonders günstig.

Moderatorin Christine Theiss schmerzt das Herz besonders: "Es fühlt sich natürlich extrem schade an. Mein ganzes Herz hängt daran, das Format ist für mich und auch für Ramin viel mehr als nur ein Job", sagt sie der "Bild" am Freitag. Doch. Sie habe jedes Jahr ein wenig gebangt, ob es weitergeht oder nicht. Und man habe schon vergangenes Jahr gemerkt, dass es schwieriger wurde, weil überall die Gürtel enger geschnallt wurden, so Theiss.

Moderatorin will nicht aufgeben

Ganz verzichten müssen die Zuschauer auf die beiden Kickbox-Weltmeister und spannende Abnehmerlebnisse nicht, denn Theiss und Abtin haben ein eigenes Format entwickelt: „The Boot Villa“ könne Fans auf YouTube und Instagram sehen.