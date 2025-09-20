Alles zu oe24VIP
Jennifer Aniston, Angelina Jolie
© WireImage.com/Getty

Brad Pitt-Ex

Jennifer Aniston: Stiller Seitenhieb gegen Angelina Jolie?

20.09.25, 09:34
Teilen

Seit Jahren produzieren Jennifer Aniston und Reese Witherspoon gemeinsam die Serie "The Morning Show". Für die neue Staffel wurde jetzt Oscarpreisträgerin Marion Cotillard eingeladen - und ausgerechnet SIE soll Jolie in der Ehe mit Brad Pitt eifersüchtig gemacht haben. 

Auf dem roten Teppich der Premiere war das Frauenbündnis unübersehbar: Jennifer umarmte ihre neue Kollegin innig, beide schwärmten in Interviews voneinander und zeigten, dass sie sich schon nach kurzer Zeit bestens verstehen.

Jennifer Aniston: Stiller Seitenhieb gegen Angelina Jolie?
© getty

Angelinas Eifersuchts-Krise

Laut der Daily Mail könnte da womöglich mehr dahinterstecken - denn Marion gilt als die einzige Frau, die Angelina Jolie (50) während ihrer Ehe mit Brad Pitt (61) wirklich eifersüchtig machte.

The Morning Show: Staffel 4 ab 17. September

Neu dabei: Marion Cotillard.

© Apple TV+

Als Brad Pitt 2016 an Marions Seite im Drama "Allied" spielte, kochte die Gerüchteküche um eine Affäre so hoch, dass Angelina von "giftiger Eifersucht" geplagt worden sein soll – nicht zuletzt, weil sie selbst Brad einst am Set von "Mr. & Mrs. Smith" erobert hatte - während er noch mit Jennifer Aniston liiert war.

Jennifer Aniston
© Getty Images / FilmMagic

Brad Pitt Jennifer Aniston
© Getty Images

Trotz des schmerzhaften Ehe-Aus wollte sie ihren Ex-Mann später sogar in schweren Zeiten Berichten zufolge 2016 juristisch unterstützen, als Angelina schwere Vorwürfe gegen ihn erhob. Insider vermuten nun zu Recht, ob hinter den auffälligen Auftritten Jennifers mit Marion womöglich auch ein stiller Seitenhieb gegen Jolie steckt.

