Rosenkrieg eskaliert: Brad Pitt fordert private Nachrichten von Angelina Jolie

Es ist ein neuer Tiefpunkt im jahrelangen Rosenkrieg zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie: Der Hollywood-Star will laut aktuellen US-Gerichtsdokumenten Einsicht in private Nachrichten seiner Ex-Frau, die für den Rechtsstreit rund um das Luxus-Weingut Château Miraval von großer Bedeutung sein sollen

Am 30. Juni reichte Pitt vor einem Gericht in Kalifornien einen Antrag ein, um an die Korrespondenz von Jolie und ihrem Team zu gelangen. Laut Pitt könnten E-Mails und Nachrichten zwischen Jolie und dem russischen Geschäftsmann Alexey Oliynik – einem Vertreter der Stoli Group, die Jolies Anteil am Weingut 2021 übernahm – entscheidende Beweise liefern. Der Verkauf des 64-Millionen-Dollar-Anteils an der französischen Luxus-Immobilie erfolgte laut Pitt ohne seine Zustimmung – trotz einer früheren Vereinbarung, dass keine Partei ohne Erlaubnis der anderen verkaufen dürfe.

© Getty Images

Doch Oliynik wehrt sich: Er lebt in der Schweiz und behauptet, nicht zur Kooperation verpflichtet zu sein, da der Fall in Kalifornien verhandelt wird. Die Richterin hat über den Antrag noch nicht entschieden.

Hochzeit des Jahres. Alle Welt steht Kopf, seit Angelina Jolie und Brad Pitt bestätigt haben, nach all den Jahren und ihren sechs Kindern doch noch „Yes“ sagen zu wollen. Die Hochzeit des Jahres soll entweder noch diesen August über die Bühne gehen – und zwar im Familienschloss Miraval in Südfrankreich. Oder aber, wie Angie von einem befreundeten Mönch eingeflüstert bekommen haben soll, erst 2013. Der weise Mann schlug ihr eine buddhistische Zeremonie in Thailand oder aber die Insel Hawaii vor, denn hier wurde die Asche von Jolies Mutter verstreut. Wie auch immer. Enge Freunde wurden jedenfalls bereits eingeschworen, den Termin nur ja nicht der Presse zu flüstern. Auch sein bester Buddy – George Clooney, der immer für ein Späßchen gut ist – wurde schon im Vorfeld ermahnt, keinen Hochzeits-Schabernack zu treiben. Denn Angie will nicht entführt werden.





© WireImage.com/Getty

Pitt und Jolie liefern sich seit Jahren einen erbitterten juristischen Schlagabtausch – zuletzt auch wegen Verschwiegenheitsvereinbarungen (NDAs) und persönlicher Vorwürfe, die laut Insider „mehr in ein Scheidungsgericht als in ein Wirtschaftsverfahren“ gehören. Jolie forderte Pitt im Juli 2023 öffentlich auf, die Klage fallen zu lassen – zum Wohle der Familie. Doch laut Insidern will Pitt davon nichts wissen: Jolie habe dies nur vorgeschlagen, „als ihr klar wurde, wie schwach ihre Position tatsächlich ist“.

Angelina Jolie mit ihren Kids bei der Marvel Studios' Eternals Premiere. Ihre Töchter tragen alle Vintage-Kleider ihrer Mama. © Getty Images

Die Spannungen wirken sich auch auf das Familienleben aus: Zu den sechs gemeinsamen Kindern – darunter Maddox (23), Shiloh (19) und die Zwillinge Vivienne und Knox (17) – hat Pitt laut US-Medien kaum noch Kontakt.