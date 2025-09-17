Alles zu oe24VIP
Pietro Lombardi
© Instagram/Pietro Lombardi

Entscheidung

Sterilisations-Schock um Pietro Lombardi: "Das wars für mich!"

17.09.25, 15:25
Der Sänger will keine weiteren Kinder haben.

Sänger Pietro Lombardi trifft eine folgenschwere Entscheidung: Der 33-Jährige will sich sterilisieren lassen!

Drei Söhne

Das hat er jüngst auf Instagram verkündet. Demnach wolle er so weitere Kinder ausschließen. Mit seiner Ex Sarah hat er einen Sohn, Alessio und mit seiner Ex Laura zwei Söhne Amelio und Leano. „Ich glaube, das war’s für mich. Ich werde mich sterilisieren lassen”, meint der Sänger.

Pietro Lombardi
© Instagram/pietrolombardi

Ein Mädchen

Doch trotz dieses sehr drastischen Schritts möchte er etwas nicht ausschließen: Eine Tochter! Aber, wie soll das gehen? Per Adoption! „Muss ich eventuell ein Mädchen vielleicht adoptieren? Das fände ich auch schön, irgendwie ein Kind ohne Familie aufzunehmen,” so Pietro.

Seit wenigen Wochen ist Pietro nach der endgültigen Trennung von Laura Rypa wieder Single.

