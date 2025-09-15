Nach Trennung von Pietro Lombardi: Laura Rypa versext das Internet

Nach dem Liebes-Aus mit Pietro Lombardi, 33, zeigt sich Laura Maria Rypa, 29, von einer selbstbewussten und verführerischen Seite. Auf Instagram teilt die Influencerin ein neues Reel – und sorgt damit für viel Aufmerksamkeit und begeisterte Kommentare

In verschiedenen Lingerie-Sets des italienischen Labels Intimissimi präsentiert sich Rypa in ihrem Clip: mal entspannt an eine Kommode gelehnt, mal auf dem Sofa sitzend oder mit einem Blumenstrauß in der Hand. Ob in Schwarz, Weiß oder Braun – die Wäsche setzt ihren durchtrainierten Körper mit Waschbrettbauch und Dekolleté perfekt in Szene.

Dazu schreibt sie ein klares Statement: „Unterwäsche ist kein Signal, sondern Ausdruck von Selbstliebe & Freiheit.“ Mit dem Zusatz „Ich entscheide, was ich trage“ richtet sie ihre Worte an ihre Community – und setzt zugleich ein Zeichen für Selbstbestimmung. Ob die Botschaft auch als subtiler Seitenhieb in Richtung ihres Ex-Partners gemeint ist, bleibt offen.

Reaktionen der Fans

© Getty Images

Die Resonanz ihrer Follower:innen fällt eindeutig aus: „Zwei Kinder geboren und so schön siehst du aus“, schwärmt eine Userin. Ein anderer vergleicht sie gar mit Sylvie Meis. Herzchen und Flammen-Emojis füllen die Kommentarspalten – und zeigen, wie sehr Rypas selbstbewusster Auftritt ankommt.